नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली नगर निगम की विशेष बजट बैठक करोना महामारी के मद्देनजर वर्चुअल मोड में हुई. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार आम सभा की बैठक (Special budget meeting of East Delhi Municipal Corporation) वर्चुअल हुई. पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, स्थाई समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, नेता सदन सतपाल सिंह और कमिश्नर विकास आनंद ने भी बैठक को वर्चुअल ज्वाइन किया. पार्षद और अधिकारी जहां थे वहीं से (Virtual meeting of East Delhi Municipal Corporation) ज्वाइन किया.



बजट भाषण की शुरुआत करते हुए मनोज त्यागी ने (Manoj Tyagis allegation on BJP) कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीनों दिल्ली नगर निगम को पहले से ज्यादा और उचित समय पर अनुदान राशि दे रहे हैं. इस अनुदान को भाजपा के पार्षदों द्वारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी जाती है, सिर्फ दिखाने के लिए बजट की कमी का राग अलापते रहते हैं.

पूर्वी निगम सदन‌‌ की वर्चुअल बैठक.

मनोज त्यागी ने कहा कि निगम का मुख्य कार्य स्वच्छता एवं सफाई का है इस वर्ष 2021- 22 में लगभग 1161 करोड रुपए खर्च हेतु प्रस्तावित किया गया था. जिसे संशोधित कर 12 साै 57 करोड़ रुपए कर दिया गया. आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग एक हजार तीन साै 28 करोड़ रुपया खर्च हेतु प्रावधान किया गया है, जबकि वर्ष 2020-21 में स्वच्छता एवं सफाई पर लगभग नाै साै 28 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च हुआ है. इतना भारी भरकम खर्च करने के बावजूद परिणाम सबके सामने है.

वर्ष 2020-21 में स्वच्छता एवं सफाई सेवाओं का मशीनीकरण पर खर्च के लिए दिल्ली सरकार से लगभग 163.8 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी लेकिन निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस मद में 286.07 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया. इस पैसे से वेतन कर्मियों को वेतन पर खर्च कर दिया जा सकता था लेकिन भाजपा के नेताओं को इससे कोई निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती. इसलिए इस पैसे को उन्होंने निजी कंपनियों के भुगतान देने पर खर्च किया.



वायु प्रदूषण के लिए भारी भरकम दरों पर रोड स्वीपर मशीन खरीदी गई इन मशीनों के परिचालन एवं रखरखाव के लिए भी ठेकेदार को 3,96,870 रुपए प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, इसके बावजूद भी यह मशीन मिट्टी के धूल को उठाने के बजाय उड़ाने का कार्य करती है.

मनोज त्यागी ने निगम के सीएमडी प्लांट में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. मनोज त्यागी ने कहा कि इस सीएनडी प्लांट पर ठेकेदार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र से मलवा उठाने पर पूर्वी निगम परिवहन चार्ज के रूप में ₹440 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से पैसा देती है. एक दिन में तकरीबन सात साै मैट्रिक टन मलबा सीएनजी प्लांट में आता है इसके हिसाब से लगभग 12 करोड़ प्रत्येक ‌वर्ष में सिर्फ परिवहन चार्ज के रूप में भुगतान किया जाता है.



नेता विपक्ष ने अपने भाषण में महापौर हेल्पलाइन नंबर पर भी सवाल उठाया. नेता विपक्ष ने कहा कि मेयर हेल्पलाइन नंबर पर दी जाने वाली शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है उन्होंने खुद मेयर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. मनोज त्यागी ने कहा कि भाजपा शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को मजाक बना रहा है. निगम क्षेत्र में 63 सामुदायिक शौचालय और 290 जन शौचालय बनाए गए हैं लेकिन इनमें साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं की गई.

