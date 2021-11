नई दिल्लीः सांसद डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) और उत्तरी दिल्ली के महापौर, राजा इकबाल सिंह (North Delhi Mayor Raja Iqbal Singh) ने गुरुवार काे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम क्षेत्र में रेहड़ी पटरी वालों को वेंडिंग सर्टिफिकेट (Vending certificate given in Keshavpuram) दिया. इस अवसर पर अध्यक्ष स्थायी समिति जोगी राम जैन, नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी, केशवपुरम वार्ड समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा, केशवपुरम वार्ड समिति की उपाध्यक्षा सीमा गुप्ता, उपायुक्त नवीन अग्रवाल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.



कार्यक्रम में लाभार्थियों को सम्बोधित करते हुए डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने कहा कि इस योजना से सभी रेहड़ी पटरी वालों को अपनी पहचान (Street vendors will get their identity) मिलेगी. भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनको उनकी पहचान देने के लिये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की थी. बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के प्रयासों से इसे आज पूरा किया जा रहा है.



उत्तरी निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि निगम द्वारा रेहड़ी पटरी वालों को वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. इससे हजारों लोगों को स्थायी पहचान मिलेगी. उन्हें रोजगार के चक्कर में इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम नागरिकों सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.



केशवपुरम वार्ड समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि पूरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लगभग 40-50 हजार रेहड़ी पटरी वाले हैं, जिन्हें यह प्रमाण-पत्र दिया जाना है. हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हमारा मकसद सभी रेहड़ी पटरी वालों को उनकी पहचान देकर आत्मनिर्भर बनाना है. वर्मा ने आगे कहा कि अभी हमारे जोन में ऐसे लोगों की पहचान के लिए रि-सर्वे का काम जोरों पर चल रहा है. जैसे-जैसे सर्वे होता जायेगा वैसे-वैसे हम लोगों को वेंडिंग सर्टिफिकेट (vending certificate) देंगे.