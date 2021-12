नई दिल्ली : राजधानी में एक तरफ जहां ओमीक्रोन के मामलोंं में दिल्ली नंबर वन पर आ गई है तो वहीं कोरोना के मामलों ने भी तेजी पकड़ ली है. ऐसे में कहीं न कहीं लोगों के मन में डर है. वहीं सरकार की तरफ से भी वैक्सीनेशन(vaccination drive in delhi) को लेकर तेजी दिखाई जा रही है. विकासपुरी इलाके के आप विधायक के दफ्तर में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया. जिसमें ज्यादातर भीड़ महिलाओं की रही.



कोरोना के तीसरी लहर (third wave of corona) की आशंका जताई जा रही थी. अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है. एक तरफ जहां दिल्ली में ओमीक्रोन के मामलो में देश भर में सबसे ऊपर है, वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है. इसको देखते हुए दिल्ली में दूसरी लहर के वक्त जैसे हालात नजर आ रहे हैं. इसको लेकर सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं.

विकासपुरी इलाके के आप विधायक के दफ्तर में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया

इसी को देखते हुए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दिलवाने की कोशिश की जा रही है. इन दिनों विकासपुरी के आप विधायक महेंद्र यादव के दफ्तर में भी वेक्सीनेशन कैंप चल रहा है. जिस में आने वाले लोगों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं और लड़कियों की है. इनमें से कुछ लोग तो वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने आ रहे हैं. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो पहला डोज लगवा रहे हैं. वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का कहना है कि वे उन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेंगे, जो अभी भी इसकी भ्रांतियों के कारण नहीं लगवा रहे हैं. वहीं आप विधायक का कहना है कि दिल्ली सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग वेक्सीन लगवा लें. ताकि तीसरी लहर आती भी हैं तो लोग उसमें कम प्रभावित हों. हालांकि उन्होंने भरोसा जताया की तीसरी लहर नहीं आएगी. जिसके रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन, एहतियात के तौर पर वैक्सीनेशन कैंप जगह-जगह लगवाए जा रहे हैं.

ये भी पढे़ं: दिल्ली में टूटे कोरोना के सभी रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 496 नए मरीज

फिलहाल ओमिक्रोन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों में डर दिख रहा है और वैक्सीन लगवाने के प्रति डर से ही जागरूकता आ रही है, जो सही बात है. लेकिन, इन सबके बीच भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) के साथ-साथ मास्क के इस्तेमाल को भी नहीं भूलना चाहिए. जो बचाव का सबसे बेहतर विकल्प है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप