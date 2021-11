नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में सोमवार को सदन के अंदर और बाहर विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा (Aam Aadmi Party councilors created ruckus) किया. सदन की बैठक में आप पार्षद, महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल (Mayor Shyam Sundar Agarwal) की कुर्सी तक पहुंच गए और उनके ऊपर चूड़ियां (bangles were thrown at the mayor) उछाली. महापौर के बार बार समझाने के बाद भी जब आप पार्षद नहीं माने तो शोर-शराबे और धक्का-मुक्की के बीच उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया.



सिविल डिफेंस से हालात ना संभलने पर दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ा. वहीं विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष ने प्रदूषण पर चर्चा करते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार पर जमकर प्रहार किया. विपक्षी पार्षद के हंगामे की आशंका को देते हुए पुख्ता इंतजाम किए गये थे. पिछली बैठक में सदन में गैर मौजूद रही आप पार्षद गीता रावत, अनीता हाकम, रेशमा व साजिद खान मौजूद थे. उन्होंने कहा कि हमारे सदस्यों को पिछली बैठक में सदन से निष्कासित किया गया जबकि हमारे सदस्य सदन में मर्यादित भाषा का प्रयाेग कर रहे थे. इसलिए आपको गलती स्वीकार करनी चाहिए.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामा.

महापौर ने उन्हें अपने स्थान पर जाने के लिए कहा, पर वे नहीं माने. इस बीच गीता रावत हाथ में डफली बजाते अपने पार्षदों के साथ आसन तक पहुंच गई, जिस के बाद उन्हें व उनके सभी पार्षदों को सदन से बाहर निकाला निकाल दिया गया. इस दौरान सभागार के बाहर विपक्ष के नेता मनोज त्यागी के नेतृत्व में आप पार्षद हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे थे.

सदन की बैठक समाप्त होने के बाद बहार धरना दे रहे आप पार्षद महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के पीछे पीछे उनके कमरे में पहुंच गए और वहां उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया. महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष का आचरण उनके संस्कारों को दर्शाता है पिछले सदन में और आज जो उन्होंने किया है उसे कोई सही नहीं ठहरा सकता है. सदन का समय हंगामे से खराब करने के लिए नहीं सार्थक चर्चा के लिए होता है.

