नई दिल्ली: राजौरी गार्डन के रघुवीर नगर इलाके में एक युवक के प्राइवेट पार्ट काटने और उसे जमकर पीटने वाली घटना में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दो महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही मामले में पुलिस पर लग रहे लापरवाही के आरोपों के मद्देनजर दो पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड किया है.

पीड़ित युवक सागरपुर निवासी (rajouri garden boy private part cut) एक लड़की से प्यार करता था, जिससे उसने भाग कर शादी कर ली थी. इस पर नाराज लड़की के घर वालों ने युवक (rajouri garden boy beaten) का अपहरण कर उसे पीटा और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. फिलहाल पीड़ित युवक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है. पीड़ित का परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहा है.

पीड़ित के परिवार वालों का यह भी आरोप है कि दोनों लड़का-लड़की बीते 23 दिसंबर (rajouri garden boy beaten due marrying against the wishes of the family) रजौरी गार्डन थाने में पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाने गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा दोनों की कोई मदद नहीं की गई. साथ ही उनका कहना है कि पुलिस वालों ने ही लड़का-लड़की के राजौरी गार्डन में होने की जानकारी दी. इसके बाद जब वह थाने से बाहर निकले, तो लड़की के परिजनों ने लड़के का अपहरण कर लिया.

वेस्ट जिला पुलिस के डीसीपी उर्विजा गोयल ने मामले में कार्रवाई करते हुए राजौरी गार्डन थाने के एएसआई जगमोहन और हेड कांस्टेबल मुकेश को (rajouri garden boy marrying against the wishes of the family) तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

साथ ही इस मामले में दो आरोपी महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्त में आई दोनों ही महिलाओं पर मारपीट और प्राइवेट पार्ट काटने के दौरान मौके पर मौजूद होने का आरोप है.

पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि लड़का और लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी. इसके बाद दोनों में प्रेम हुआ, जिसके चलते दोनों ने घर से भाग कर शादी कर ली. उन्होंने बताया कि दोनों परिवार एक ही समाज से हैं, लेकिन लड़के के परिवार वाले गरीब है और लड़की वाले अमीर. इसी वजह से लड़की के परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं थे.

