नई दिल्लीः द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने छावला में एक घर के बाहर फायरिंग (Two miscreants arrested in Dwarka firing case) करने के आराेप में दाे बदमाशों को गिरफ्तार किया है. जिनकी पहचान रवि और प्रवीण के रूप में की गयी है. ये दोनों दिल्ली के घूममनहेरा इलाके के रहने वाले हैं. डीसीपी एम. हर्षवर्धन के अनुसार 28 जुलाई को छावला (Firing in Dwarka Chhawla) थाने की पुलिस को शिकायत मिली थी.

शिकायतकर्ता नकुल ने बताया था कि उसका रवि, कबीरा और प्रिंस से झगड़ा हुआ था. जिसके बाद वो लोग रात 11 बजे के आसपास उसके घर पहुंचे और घर के बाहर गेट पर फायरिंग करके फरार हो गए. छावला थाने में मामला दर्ज किया गया. फायरिंग की घटना को देखते हुए एसीपी ऑपरेशन राम अवतार की देखरेख में स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में एसआई जयबीर सिंह, एएसआई उमेश कुमार, महेश कुमार, हेड कॉन्स्टेबल संदीप और अन्य की टीम का गठन कर आरोपियों की पकड़ के लिए लगाया गया था.

पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेजों की जांच कर सूत्रों को सक्रिय किया. फायरिंग की वारदात में शामिल रहे दो बदमाशों के घूममनहेरा इलाके में मूवमेंट का पता चला. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रैप लगा कर रवि और प्रवीण को दबोच (Dwarka police arrested two miscreants) लिया. उसके पास से दाे पिस्टल और चार जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया. जिसे जब्त कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार ली है.

इसे भी पढ़ेंः द्वारका पुलिस ने हत्या मामले में फरार चल रहे बदमाश काे किया गिरफ्तार

रवि ने बताया कि नकुल और उसके बीच कुछ विवाद चल रहा है. करीब छह महीना पहले नकुल ने गांव वालों के सामने उसे अपमानित किया था. उसी का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिल कर नकुल के घर पर फायरिंग (Firing in Dwarka Chhawla) की थी. आरोपी रवि इससे पहले जाफरपुर थाना के एक्सटॉर्शन के मामले में शामिल रहा है, जबकि प्रवीण पर मुंडका थाना में चोरी का मामला दर्ज है.