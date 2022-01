नई दिल्लीः एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में दिल्ली की आईजीआई एयरपाेर्ट पुलिस ने दाे बदमाशाें को गिरफ्तार (IGI airport police arrested two thugs) किया है. इनकी पहचान नवीन पाठक और कमल शर्मा के रूप में हुई है. दोनों यूपी के अलीगढ़ के रहने (Two miscreants of Aligarh arrested) वाले हैं.



आईजीआईए के डीसीपी संजय त्यागी ने बताया कि 17 जून 2021 में सुरेंद्र सिंह फर्त्याल ने आईजीआईए पुलिस को दी गयी शिकायत में बताया कि IGI एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट एयरलाइन्स में नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे ठगी की गई. उन्होंने बताया कि शुभम तिवारी और अरुण कुमार शर्मा के खाते में सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंश्यूरेंस चार्ज और अन्य चार्ज के नाम पर इनसे पैसे डिपॉजिट करवाये गये. पीड़ित ने पुलिस को आरोपी का मोबाइल नंबर भी दिया, जिसने उनकाे झांसा दिया.



शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर एसीपी आईजीआई की देखरेख में एसएचओ आईजीआई के नेतृत्व में एसआई सतीश कुमार, हेड कॉन्स्टेबल ओमप्रकाश और रामअवतार की टीम का गठन किया गया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ऐसे कई पीड़ित हैं, जो नौकरी के नाम पर ठगे गये हैं. इनसे कमल शर्मा और योगेश शर्मा के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराये गये थे.



पुलिस ने जून 2021 में तीन आरोपी शुभम तिवारी, अजय ठाकुर और हिमांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया था. इनसे पूछताछ में मास्टरमाइंड नवीन पाठक का नाम सामने आया था. नवीन ही बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता था, जिसमें ठगी के पैसों को ट्रांसफर कराया जाता था. जिसके बाद पुलिस ने लगातार टेक्निकल सर्विलांस की सहायता से नाै जनवरी को आरोपी नवीन पाठक को गिरफ्तार कर लिया. उसने पूछताछ में बताया कि उसने 15 अकाउन्ट नम्बर हिमांशु ठाकुर सहित अन्य आरोपियों को उपलब्ध करवाए थे. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने प्राइम अकाउन्ट होल्डर कमल शर्मा को अलीगढ़, यूपी से गिरफ़्तार (Two miscreants of Aligarh arrested) किया.



पूछताछ के दौरान पुलिस को कमल शर्मा के नाम पर नाै बैंक अकाउंट होने का पता चला. 10 हजार रुपये प्रति अकाउन्ट नवीन पाठक को बेचे गए थे. इन अकाउन्ट में आये पैसों को आगे अन्य आरोपियों के अकाउन्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता था. इन दोनो पर सीकर, राजस्थान में बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला (Cheating in the name of job in Delhi) दर्ज होने का पता चला. इस मामले में पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है.