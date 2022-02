नई दिल्ली: दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. ट्रक और कार में टक्कर हाे (Truck and car collide near Chirag Delhi flyover) गयी. कार में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो (Two injured in Delhi accident) गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों की पहचान महेश ठाकरे और प्रदीप पराशर के रूप में हुई है. घायलों के बयान के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है.



दक्षिणी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त बेनिता मेरी जेकर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 19 फरवरी की अल सुबह 3:30 बजे चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के पास दुर्घटना के संबंध में हौज खास थाने में एक पीसीआर कॉल आयी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां एक कार क्षतिग्रस्त पाई गई. घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया. प्रदीप पाराशर का बयान पर विकास थाने में मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि लगभग 2:30 बजे जब वह अपने दोस्त के साथ कालकाजी की ओर जा रहे थे तभी एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाया जिससे उनकी कार टकरा गई. और वे घायल हो गए.

फिलहाल हौजखास थाने की पुलिस टीम ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. उसकी तलाश की जा रही है. कुछ दिन पहले ही ग्रेटर कैलाश में पुलिस अधिकारी के बेटे ने अपनी कार से पैदल चल रहे राहगीरों को रौंद दिया था इतना ही नहीं काफी देर तक बोनट पर भी घसीटा था.

