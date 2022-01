नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस की परेड बुधवार को राजपथ से (parade on rajpath on republic day) निकलेगी. इस बार परेड छोटी होकर विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक ही लगभग 3.3 किलोमीटर दूरी तय करेगी. इस बार लगभग 8 हजार लोग ही परेड के दर्शक (audience of republic day parade) होंगे, लेकिन इसके लिए ट्रैफिक के पुख्ता बंदोबस्त परेड रूट के आसपास किए जाएंगे. संयुक्त आयुक्त विवेक किशोर ने लोगों से अपील की है कि वह 25 जनवरी की रात 11 बजे से 26 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक राजपथ एवं इसके आसपास के रास्तों से बचकर चलें.





संयुक्त आयुक्त विवेक किशोर के अनुसार, बुधवार सुबह 10:20 बजे विजय चौक से परेड शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी. यह परेड विजय चौक से राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, प्रिंसेस पैलेस, तिलक मार्ग रेडियल रोड, सी- हेक्सागन होते हुए नेशनल स्टेडियम पर संपन्न होगी. वहीं झांकियां आगे तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए लाल किला तक जाएंगी. इसके चलते विजय चौक पर मंगलवार शाम छह बजे से लेकर परेड समाप्त होने तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. राजपथ पर रात 11 बजे से लेकर परेड रिहर्सल समाप्त होने तक रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद (Traffic stop on some routes) रहेगी. इंडिया गेट सी-हेक्सागन 26 जनवरी को तड़के 2 बजे से लेकर परेड के खत्म होने तक बंद रहेगा. 26 जनवरी सुबह 4 बजे से तिलक मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.

26 जनवरी सुबह 4 बजे से तिलक मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.

रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर, राजघाट, रिंग रोड

मदरसा, लोधी रोड टी प्वाइंट, अरबिंदो मार्ग, एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड, शेख और मंदिर मार्ग

पूर्व से से पश्चिम जाने के लिए

रिंग रोड, भैरो रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड, मंदिर मार्ग

रिंग रोड, बुलवर्ड रोड, बर्फ खाना चौक, रानी झांसी फ्लाईओवर रोड, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड

रिंग रोड, आईएसबीटी, चंदगीराम अखाड़ा, आईपी कॉलेज, माल रोड , आजादपुर और पंजाबी बाग



यहां खत्म होंगी बसें

शिवाजी स्टेडियम, कमला मार्केट, सराय काले खां बस अड्डा, दिल्ली सचिवालय, प्रगति मैदान, हनुमान मंदिर यमुना बाजार, मोरी गेट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट.



मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन 26 जनवरी की सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगे. इन दोनों स्टेशन से ना तो यात्री इस दौरान मेट्रो में सवार हो सकेंगे और ना ही उतर सकेंगे. यहां पर केवल इंटरचेंज की सुविधा होगी. इनके अलावा पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन सुबह 8.45 से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे.

गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली का रूट प्लान.

दक्षिण दिल्ली के धौला कुआं से वंदे मातरम मार्ग, पंचकुइयां रोड, कनॉट प्लेस आउटर सर्किल, चेम्सफोर्ड रोड से पहाड़गंज, एवं मिंटो रोड से अजमेरी गेट जा सकेंगे.

पूर्वी दिल्ली से आईएसबीटी, रानी झांसी फ्लाईओवर, झंडेवालान, डीबीजी रोड, शीला सिनेमा, पहाड़गंज पुल होते हुए नई दिल्ली स्टेशन पहुंचा जा सकता है.

पुरानी दिल्ली स्टेशन

दक्षिण दिल्ली से रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, राजघाट, चौक यमुना बाजार, एसपी मुखर्जी मार्ग, छता रेल, कौड़िया पुल होते हुए स्टेशन पहुंच सकते हैं.

संयुक्त आयुक्त विवेक किशोर ने लोगों से अपील की है कि वह 25 जनवरी की रात 11 बजे से लेकर परेड होने तक राजपथ एवं इसके आसपास के मार्गों से दूरी बनाकर चलें. आवश्यकता न होने पर इस दौरान गाड़ी लेकर इस क्षेत्र के आसपास न आएं. दिल्ली के सभी बॉर्डर मंगलवार रात से सील हो जाएंगे. उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सहयोग करने की अपील की है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके अलावा अगर कहीं पर भी वह कोई संदिग्ध वस्तु देखें तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें.