नई दिल्ली : दिल्ली के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हर रोज लगने वाले जाम म से लोग परेशान हैं. जीटीबी नगर से दिल्ली विश्वविद्यालय तक और आजादपुर तक हर रोज शाम के वक्त लंबा जाम लगता है. सड़क पर अवैध रूप से ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा खड़े होने की वजह से जाम की समस्या होती है.





दिल्ली के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर जाम (traffic zam at gtb nagar metro station) की समस्या से हर कोई परेशान है. यहां आने-जाने वाले लोग हर रोज जाम में कई घंटे फंसे रहते हैं. बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही. जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के हर गेट के बाहर अवैध तरीके से ई रिक्शा और ग्रामीण सेवाएं (E-rickshaw and gramin seva at gtb nagar) खड़ी रहती है, जो कि आधी से ज्यादा रोड को अपनी चपेट में ले लेती है. रोड घिरने की वजह से अतिक्रमण होता है और यही जाम की मुख्य वजह भी है.

जाम हटाने के लिए प्रशासन नहीं करता कोई कार्रवाई.

जाम इतना ज्यादा होता है कि सुबह और शाम के वक्त लोगों को अपने काम पर जाने और घर पहुंचने तक में देरी होती है. कई बार इस बाबत शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ता है. जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बाहर से जैसे ही आप निकलेंगे आप को जाम से जूझना पड़ेगा. पिछले कई महीनों से इसी तरीके के हालात बने हुए हैं. ऐसा नहीं है कि यहां से ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को आना-जाना नहीं है. यह जाम सबकी जानकारी में है, लेकिन बावजूद इसके इस समस्या के छुटकारा दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

सवारी बिठाने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा की होड़ में जाम लग जाता है.

हर रोज कई लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और लगातार मांग की जा रही है कि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाया जाए.