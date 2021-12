नई दिल्लीः कपड़े पर जीएसटी पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किए (GST on clothes increased) जाने को लेकर पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली के कपड़ा कारोबारियों में रोष है. इसको लेकर जगह-जगह पूरे देश में विरोध किया जा रहा है. इस बीच गुरुवार काे दिल्ली में कपड़ा व्यापारियों ने दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन के बैनर (Traders angry due to increase in GST on clothes) तले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाराजगी जाहिर (Hindustan Mercantile Association warned the government) की. व्यापारियों ने एकमत से कहा कि अगर जल्द ही सरकार कपड़ों पर बढ़ें जीएसटी के स्लैब को दोबारा 5% नहीं किया तो व्यापारी ना सिर्फ सड़कों पर उतरेंगे बल्कि केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे. सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के लागू होने से ना सिर्फ कपड़ा व्यापारियों की कमर पूरी तरीके से टूट जाएगी बल्कि कपड़ों के व्यापार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा.





केंद्र सरकार ने 18 नवंबर को नोटिफिेशन जारी करके कपड़े के ऊपर लगने वाले जीएसटी के स्लैब को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है. इसको लेकर पूरे देश भर के कपड़ा व्यापारियों में रोष है. पूरे देश में कपड़ा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करके इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की. बता दें कि बीते दिन देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कैट के एक डेलिगेशन ने इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर ज्ञापन भी दिया था. इस बीच गुरुवार काे दिल्ली के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी संगठन दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (Hindustan Mercantile Association warned the government) कर एकमत से कहा कि बिना किसी से रायशुमारी किया गया यह फैसला पूर्णता गलत है.

व्यपारियाें की क्या है चिंता, देखिये वीडियाे में.

वर्तमान समय में जब कपड़ा व्यापारी कोरोना के बाद अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इस तरह से जीएसटी के स्लैब को बढ़ाकर दबाव डाला जाना गलत है. जिस तरह से जीएसटी का स्लैब कपड़ा व्यापार पर बढ़ाया गया है पूर्णता गलत है. इससे ना सिर्फ कपड़ा व्यापारियों की कैपिटल इनकम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बल्कि कपड़ा व्यापारियों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा. जिसका सीधा असर बाजार में पड़ेगा और लोगों की जेब पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है.

आसान शब्दों में समझिये कितना बाेझ पड़ेगा आप पर

जो व्यक्ति पहले 10 हजार का कपड़ा बाजार में लेने आता था उसे पांच साै जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब जीएसटी के बदल जाने से एक जनवरी के बाद 10 हजार का कपड़ा लेने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे. जिससे कि ना सिर्फ आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ेगा बल्कि कपड़े की बिक्री पर भी असर पड़ सकता है. साथ ही साथ बिक्री कम होने से एक बार फिर बाजार में बेरोजगारी तेजी से बढ़ने की आशंका है.

व्यापारियों के द्वारा बड़ी संख्या में अपनी पूंजी कैपिटल के रूप में बाजार में जो निवेश की गई है. जीएसटी का स्लैब बढ़ने से उसके ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जिसकी वजह से व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है. यदि यह जीएसटी का स्लैब बढ़ाया गया तो कपड़ा व्यापारी पूरे तरीके से न सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि उसके सामने कई परेशानियां भी खड़ी होंगी. जबकि छोटे व्यापारियों को मजबूरन अपना व्यापार बंद करना भी पड़ सकता है.

कपड़ा व्यापारियों ने आगे बातचीत के दौरान यह भी कहा कि उन्होंने अपनी परेशानियों को केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओ तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करी है. इस बीच दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल की तरफ से एक ज्ञापन बकायदा लिखित तौर पर दिल्ली के उप राज्यपाल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री को भी भेजा जा चुका है. व्यापारियों का कहना है कि यदि केंद्र ने कपड़ा व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए जीएसटी के स्लैब को दोबारा 5% तक वापस (Traders asked to withdraw increased GST on clothes) नहीं किया तो कपड़ा व्यापारियों को मजबूरन सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी.