नई दिल्लीः लाल किला के पास राेडरेद मामले काे दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया. उत्तरी जिले की कोतवाली पुलिस ने 31 जनवरी काे अंगूरी बाग में मामूली टक्कर के बाद फायरिंग मामले में (Road rage near Red Fort) तीन आराेपियाें को गिरफ्तार किया है. इनके पास से हथियार, मोबाइल फोन, बाइक और स्कूटी बरामद किए गये. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के नाम शहजादा फरीद, शादाब व शाहबाज उर्फ बादशाह है. तीनाें काे जेल भेज दिया (Three arrested in road rage case near Red Fort) गया, अन्य की तलाश जारी है.



उत्तरी जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि कोतवाली थाना के अंगूरी बाग में 31 जनवरी सोमवार शाम करीब नाै बजे मोहम्मद शाहिद, पत्नी के साथ घर लौट रहा था. उसी दौरान शहदाब की बाइक से शाहिद की टक्कर हो गई. मामूली कहासुनी का विवाद इतना बढ़ गया कि शहदाब ने फोन कर यमुनापार सीलमपुर से अपने दोस्तों को बुला लिया. उन्होंने आते ही दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू (Road rage near Red Fort) कर दी, जिसमें पीड़ित के भाई आबिद, अमन और दिल फराज नाम के शख्स को गोली लगी.

राेड रेज मामले में तीन गिरफ्तार.

जिन्हें इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. अब उनकी हालत खतरे से बाहर है. घटनास्थल पर मौजूद शाहिद और उसकी पत्नी के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. चश्मदीदों के बयान और इलाके में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई. इलाके में लगे सीसीटीवी से मिले सुराग के बाद पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया (Three arrested in road rage case near Red Fort) है, जिसमें मुख्य आरोपी शहदाब भी शामिल है.