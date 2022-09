नई दिल्ली: आरके पुरम में सड़क किनारे तीन गायें मृत पायी गई (Cow dies in RK Puram). जबकि चौथी गाय तड़प रही थी. स्थानीय लोगों का आरोप था कि इन गायाें को किसी शरारती तत्व ने जहर देकर मारा है (Poisoning of cow in RK Puram). गाय की इस तरह से मौत एक बेहद संवेदनशील मामला है. इलाके के लाेग जुटने लगे. विधि व्यवस्था के खराब हाेने की आशंका पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. लाेग गाय का पाेस्टमार्टम करवाने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे थे.

मौके पर पहुंची पुलिस ने लाेगाें से बात की. लोगों को समझाया बुझाया और FIR दर्ज करने एवं गायों का पोस्टमार्टम करने की बात कही. एक साथ इतने गायों की मौत से माहौल खराब हो सकता था (Tension over cow Poisoning in RK Puram). स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया. लोगों को जब पता चला कि सड़क किनारे चार गायें तड़प रही हैं तो वो गायों के पास पहुंचे और उसे बचाने की भरपूर प्रयास किया.

आरके पुरम में गाय की माैत से तनाव.

इसे भी पढ़ेंः हरियाणा: साहीवाल नस्ल की गाय को विस्फोटक खिलाया, ब्लास्ट के बाद गाय की मौत, मामला दर्ज

लाेगाें ने आशंका जतायी कि इन गायों को किसी ने जहर दिया है. हालांकि, इसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही चले सकेगा कि आखिर इन गायों की मौत का कारण क्या था. एमसीडी की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी. मृत गायों को ले जाने की तैयारी कर रही थी.