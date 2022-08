नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) को राखी भेजी. उसके साथ एक पत्र भी भेजा है. पत्र में रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर मंदीप कौर को न्याय दिलाने की मांग की है. स्वाति मालीवाल ने विदेश मंत्री से गुजारिश की है कि विदेश में रह रही भारतीय मूल की लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम (Protection of women of Indian origin abroad) करें.



दरअसल, मंदीप कौर (Mandeep Kaur) ने आठ साल तक घरेलू हिंसा झेलने के बाद पिछले दिनों न्यूयॉर्क में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या करने से पहले मंदीप ने वीडियो भी बनाया था, जिसमें अपने साथ हुई प्रताड़ना का जिक्र किया था. रक्षाबंधन पर स्वाति मालीवाल ने विदेश मंत्री को राखी के साथ बहन मंदीप को न्याय दिलाने हेतु पत्र लिखा है. साथ ही विदेश में रह रही भारतीय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने विदेश मंत्री को राखी भेजी

इससे पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अमेरिका में 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला मंदीप कौर के आत्महत्या करने के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. उन्होंने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर पारिवारिक सदस्यों को जल्द न्याय दिलाने और महिला के शव को जल्द भारत लाने की मांग की थी. केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मंदीप कौर की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. मनदीप कौर अपने पीछे दो बच्चियों को छोड़ गई है. उन्होंने कहा था कि उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन विदेश मंत्रालय दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की पहल करनी चाहिए.

विदेश मंत्री काे भेजी गयी राखी.

इसके अलावा महिला के शव को भारत वापस लाने की उसके परिवार की मांग को तुरंत पूरा किया जाए. उन्होंने विदेश मंत्रालय से अपील की है कि विदेश में रहने वाली किसी अन्य भारतीय महिला के साथ ऐसा न होने के संबंध में सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए. बता दें कि तीन अगस्त को अपने पति रनजोतवीर सिंह से परेशान होकर मंदीप कौर ने न्यूयॉर्क में आत्महत्या कर (Mandeep Kaur suicide in New York) ली थी. आत्महत्या से पहले मंदीप कौर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने पति और ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाया था.