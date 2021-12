नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने कथित तौर पर किसानों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक (stay on order of fir against sambit patra) लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता आतिशी मर्लेना और दिल्ली सरकार को नोटिस (court issued notice to atishi marlena and delhi government) जारी किया है.





कोर्ट ने 10 जनवरी 2022 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं. 23 नवंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मर्लेना ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर किसानों से संबंधित एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया. याचिका में कहा गया है कि फर्जी वीडियो अपलोड कर संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की है. इस वीडियो से सामाजिक अशांति फैलने की संभावना है.



याचिका में कहा गया है कि आतिशी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसके बाद आतिशी के तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर किया.