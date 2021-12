नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में डॉक्टर सुसाइड मामले में सुनवायी (Hearing on doctor suicide case in Rouse Avenue Court) हुई. पांच गवाहों ने (Five witnesses gave statements in doctor suicide case) अपने बयान (Record a statement against MLA Prakash Jarwal) दर्ज कराए. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने अभियोजन पक्ष के कुछ और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 17 दिसंबर (next hearing in doctor suicide case) की तिथि निर्धारित की है. मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल भी आराेपी हैं.





आज जिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए उनमें रिंकू, मोहित कुमार, प्रमोद, जितेंद्र और अजित कुमार (Five witnesses gave statements in doctor suicide case) शामिल हैं. इन गवाहों से आरोपियों के वकील ने क्रास-एग्जामिनेशन भी किया. 11 नवंबर को कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने हरीश जारवाल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

इसे भी पढ़ेंः सागर धनखड़ मर्डर: दिल्ली पुलिस की दूसरी चार्जशीट पर सुनवाई टली

कोर्ट ने आरोपी हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था. 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है. मामले में प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

इसे भी पढ़ेंः SIT ने लखीमपुर कांड को बताया साजिश, BKU ने मांगा केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारी

18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.