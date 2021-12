नई दिल्ली: मंगोलपुरी थाना इलाके में अमरदीप नाम का युवक अपने दोस्त सागर के साथ सड़क से गुजर रहा था. सामने से आ रहे कुछ युवकों से टकराने पर कहासुनी हुई. इसके बाद युवक ने अमरदीप और सागर पर चाकू से वार (stabbed in minor dispute in Mangolpuri) कर दिया. हादसे में अमरदीप की माैत (Youth murdered in Mangolpuri)हाे गयी.

जानकारी के मुताबिक अमरदीप और सागर दोनों ही मंगोलपुरी के रहने वाले हैं. वारदात के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. परिजन का कहना है कि उनका बेटा ईमानदारी से मेहनत करके घर चलाता था. उनके बुढ़ापे का सहारा था. अब परिजन पुलिस प्रशासन से अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए. वही दूसरी ओर वारदात के घंटों बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है.

राेते बिलखते परिजन.

युवक की हत्या

इसे भी पढ़ेंः मंगोलपुरी में मामूली विवाद में चाकुबाजी, एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर

भले ही इस मामले में पुलिस जांच की बात कर रही हो, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है. ऐसे में यह मामला पुलिस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण बन गई है. जानकारी के अनुसार घायल सागर का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है.

क्या कह रहे हैं परिजन.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप