नई दिल्लीः दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक किए जाने की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं. दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक किए जाने के मद्देनजर कई अटकलें लगाई जा (Speculation about the integration of the three municipal corporations of Delhi) रही है. एकीकरण से क्या फायदे हाे सकते हैं इस पर ईटीवी भारत ने एकीकृत दिल्ली नगर निगम की आखरी मेयर रजनी अब्बी से बात की. रजनी अब्बी ने कहा कि साल 2012 में जब दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांटा जा रहा था, उस समय मेयर के पद पर रहते हुए मैंने इसका काफी विरोध किया था. कहा था कि ट्राई फिकेशन किए जाने के बाद तीनों नगर निगमों की कार्यशैली भली-भांति तरीके से नहीं चल पाएगी.

अपना विरोध दर्ज कराते हुए मैंने उस समय गृह मंत्री तक से इस पूरे मामले में इंटरफेयर करने की मांग की थी. लेकिन उसके बावजूद निगमों का ट्राई फिकेशन कर दिया गया. निगम को तीन भागों में बंट जाने से इसका खर्चा भी तीन गुना बढ़ जाएगा. वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से तीनों निगमों का ट्राई फिकेशन किया गया वह पूरी तरीके से मिसमैच था. तीनों निगमों के रिवेन्यू जेनरेशन और लायबिलिटी में काफी फर्क था. एक तरफ नॉर्थ ओर ईस्ट एमसीडी हैं जिनके ऊपर लायबिलिटीज काफी ज्यादा है, लेकिन जरूरत के मुताबिक उतना रिवेन्यू नहीं है.

निगमों के एकीकरण से सुधरेंगे हालात.

दूसरी तरफ साउथ एमसीडी है जिसकी लायबिलिटीज कम है और रिवेन्यू जेनरेशन ज्यादा है. तीनों नगर निगम के विभाजन के दौरान ऐसेट एलोकेशन भी सही से नहीं हुआ जो जिसके क्षेत्र में जो आता है वह उसको दे दिया गया. ट्राई फिकेशन के बाद दिल्ली की तीनों नगर निगमो में दिल्ली सरकार के माध्यम से जो फंड आते थे वह आने भी बेहद कम हो गए और कुछ फंड को तो खत्म ही कर दिए गए. इस बात को कहने में कोई भी दो राय नहीं है कि दिल्ली वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर भी दिल्ली सरकार ने निगमों का फंड जारी नहीं किया.जिसकी वजह से निगमों की प्रशासनिक व्यवस्था लचर रही है.

एकीकृत दिल्ली नगर निगम की आखिरी मेयर रजनी अब्बी (Rajni Abbi, the last mayor of the Integrated Delhi Municipal Corporation) ने बातचीत के दौरान माना कि अगर तीनों नगर निगमों को दोबारा एकीकृत कर दिया जाता है ताे उससे निगम की ना सिर्फ़ कार्यशैली सुधरेगी बल्कि निगम की आर्थिक हालातों में भी सुधार देखने को मिलेगा. कर्मचारियों को समय पर वेतन भी जारी हो सकेगा. साथ ही राजधानी दिल्ली में सफाई के साथ और स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर तरीके से हो सकेगी. अधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर सफाई कर्मचारियों का बंटवारा क्षेत्र के हिसाब से आसानी से किया जा सकेगा. जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां अधिक कर्मचारियों को भेजा जा सकेगा.



पिछले कुछ दिनों से तीनों निगमों के दोबारा एकीकृत किए जाने को लेकर खबरें सामने आ रहे हैं जो कि एक अच्छी खबर है. हालांकि अभी तक ड्राफ्ट सामने नहीं आया है. लेकिन सुनने में आ रहा है कि तीनों नगर दिमाग को ना सिर्फ एक किया जाएगा बल्कि वार्ड की संख्या में भी बदलाव किया जा सकता है. शायद हर विधानसभा में दो ही वार्ड रहे. हालांकि इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता. निगम को एकीकृत करने के मद्देनजर लाया जा रहे ड्राफ्ट में एक चीज जरूर होनी चाहिए और वह है मेयर का कार्यकाल जिसे या तो पांच साल को होना चाहिए या फिर पांच साल में दिल्ली के अंदर दो मेयर रहें. ताकि निगमों की कार्यवाही अच्छे तरीके से चल सके.



पूर्व मेयर रजनी अब्बी ने बातचीत के दौरान आगे कहा कि नगर निगम में जनता द्वारा चुनकर आने वाले पार्षदों की तनख्वाह जरूर होनी चाहिए. इसको लेकर भी ड्राफ्ट में प्रावधान किया जाना आवश्यक है जिससे कि निगम में भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ हद तक लगाम लगेगी. लोकतंत्र में पार्षद सबसे निचली इकाई है जो जनता से जुड़ा रहता है ऐसे में पार्षद को कुछ ना कुछ वेतन के रूप में जरूर मिलना चाहिए. एकीकृत निगम का ट्राई फिकेशन किए जाने के बाद पहले एक से दाे साल का समय तो कागजों को उनके संबंधित विभागों में पहुंचाने में ही लग गया. जिसके बाद निगम के तीनों भागों में धीरे-धीरे अपनी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जिसमें लगभग 2 साल का समय लगा.

बहुत सारी अच्छी योजनाएं निगम के बंटवारे से पहले लाई गई थी.लेकिन उन योजनाओं को ट्राई फिकेशन के चलते लागू ही नहीं किया जा सका. मैं उम्मीद करती हूं कि निगमों का अब जब एकीकरण होगा तो उसके बाद नई यूनिफिकेशन के आधार पर निगम बनने के बाद राजधानी दिल्ली की व्यवस्थाओं में ना सिर्फ सुधार होगा बल्कि उसे विश्वस्तरीय बनाया जाएगा. दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या सफाई की है.अगर उस समस्या का समाधान निकल गया तो राजधानी दिल्ली विश्व में लंदन अमेरिका से भी मैच कर सकती है. तीनों निगमों का एकीकरण किए जाने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल रिकॉर्ड दोबारा सेंटर में लाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यवाही को नए सिरे से शुरू करना होगा. हालांकि निगम के अधिकारियों को अब काफी एक्सपीरियंस हो चुका है तो ऐसे में ज्यादा समय इस सब में एकीकृत होने के बाद नहीं लगना चाहिए.

फिजिकल डेफिसिट और आर्थिक बदहाली के दौर से निकलने के लिए निगम अपने पास जो संपत्ति है उसका अगर भली-भांति तरीके से इस्तेमाल करें.तो इस सबसे निगम आसानी से निकल सकती है.पूर्व मेयर रजनी अब्बी ने बातचीत के अंत में अपनी बात रखते हुए कहा के इस बार अगर तीनों निगमों के एकीकरण करने में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना बढ़ती जाए.अच्छे से 1- 2 महीने में पूरी स्टडी करके एक अच्छी रिपोर्ट बना कर यूनिफिकेशन करके पावर की एलोकेशन ठीक तरीके से की जाए ताकि वित्तीय संकट भी इस बार तीनों निगमों में ना रहे.

