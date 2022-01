नई दिल्ली : " हैलो भाइयों बहनों, नमस्कार मैं इरफान खान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी. खैर मेरे शरीर के भीतर कुछ अनचाहे मेहमान बैठे हुए हैं. उनसे वार्तालाप चल रही है. देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है. जैसा भी होगा, आपको इत्तला कर दी जाएगी. कहावत है कि When life gives you a lemons, you make a lemonade. बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या होती है पॉजिटिव रहने के अलावा.'' -

इरफान खान का अभिनय

ये सब पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि कोई जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी जिंदगी को लेकर इतना पॉजेटिव कैसे रह सकता है. यकीकन इसे लिखने वाला ऐसा शख्स होगा, जिसने जिंदगी को नायाब तरीके से जीया कि जिंदगी की शाम में भी उसे उम्मीद की रोशनी नजर आती रही. दुनिया से रुख़्सत होते-होते फिल्म अभिनेता इरफ़ान ख़ान ने ये जज्बात लिखे है. या यूं कहें कि ये उनका आखिरी पैग़ाम है दुनियादारी के नाम. अज़ीम कलाकार और उतने ही उम्दा इंसान थे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता इरफ़ान ख़ान, आज उनका बर्थ डे है. चलिए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी की अनकही बातें .

जिंदा दिल इंसान थे इरफान खान

जब फिल्म अभिनेता इरफ़ान ख़ान (actor irrfan khan) भारत नाट्य अकादमी यानी दिल्ली में एनएसडी (NSD) में थे. उनके साथी वो किस्सा आज भी याद करते हैं. बहुत गंभीर चेहरे वाले इरफान का मिजाज बिल्कुल अलग था. एक बार एनएसडी (NSD) में सभी थियेटर स्टूडेंट्स को ये टास्क मिला कि हर एक को किसी न किसी जानवर की तरह पूरे दिन भर रहना है. उसी की तरह बर्ताव करना है. टास्क मिलते ही सारे कलाकार व्यस्त हो गए. कोई घोड़े की तरह बर्ताव करने लगा तो कोई कुत्ते की तरह, कोई बंदर की तरह उछल-कूद करने लगा तो कोई हाथी की तरह पूरे कैंपस में घूमता रहा. इधर, इरफान को कुछ नहीं सूझा तो एक कोने में लेट गए. एनएसडी में उनके टीचर ने देखा और टोका कि इरफान तुम अपना टास्क क्यों पूरा नहीं कर रहे हो. इस पर इरफान ने कहा वो - दरअसल, मगरमच्छ बने हुए हैं. ये था इरफान की हाजिर जवाबी और तेज दिमाग का कमाल. उनके जवाब से माहौल हंसी से गूंज उठा.

अभिनय के बल पर बॉलीवुड (Bollywood) ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना परचम लहराने वाल इरफ़ान ख़ान (actor irrfan khan) नवाब खानदान से ताल्लुक रखते थे. उनका जन्म 6 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक में हुआ था. इरफान का बचपन टोंक में ही गुजरा है. उनके माता-पिता भी टोंक के ही रहने वाले थे. बाद में उनका परिवार जयपुर में आकर बस गया. इरफान के पिता यासीन अली ख़ान का टायर का बिजनेस था. जबकि उनकी मां सईदा बेगम एक हाकिम परिवार से आती थीं. मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बावजूद उन्होंने कभी गोश्त नहीं खाया. वे बचपन से शाकाहारी थे. उनकी इसी आदत पर उनके पिता हमेशा कहते कि पठान परिवार में ब्राह्मण पैदा हो गया.

इरफ़ान ख़ान (actor irrfan khan) को सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था. कहा जाता है कि क्रिकेट से उनका इतना लगाव था कि वो एक वक्त उभरते हुए खिलाड़ियों की तरह खुद को तराश रहे थे. इरफान का चयन सीके नायडु क्रिकेट ट्रॉफी के लिए भी हुआ था. हालांकि पैसों की तंगी के चलते उन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया और साल 1984 में दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) आ गए .

इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी. उन्होंने कई धारावाहिकों के जरिए खुद को तराशने की कोशिश की. उन्होंने चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे धारावाहिकों में बेहतरीन अभीनय किया. इसी अदाकारी के बदौलत इरफान ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर तय किया. इरफान ने चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात जैसी धारावाहिकों में भी काम किया था.

इरफान खान को अवार्ड

इरफान खान जब बॉलीवुड आए थे, तो हर बार उनके किरदारों में एक अलग ही रंग देखने को मिला था. उन्होंने अपनी कई फिल्मों में बेमिसाल अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया. उन्होंने कई कैटेगरी में ऑस्कर विनिंग मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर में अद्भुत किरदार निभाया. पीकू से लेकर बिल्लू-बारबर तक, हासिल से लेकर मकबूल तक लंचबॉक्स से लेकर ब्लैकमेल तक में इरफान की अदाकारी का कोई जवाब नहीं है.

इरफान खान के फिल्मी करियर पर एक नजर

इरफान खान ने सलाम बॉम्बे से बॉलीवुड में कदम रखा था, जो साल 1988 में रिलीज हुई थी. इरफान ने पहली बार 2005 में आई फिल्म 'रोग' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके बाद इरफान सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए. उन्होंने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में करीब 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया. साल 2003 में फिल्म मकबूल में इरफान खान और तबु की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब सराहा. उनकी फिल्म रोग एक गाना लोगों को भावुक कर देने वाला है. सुनकर आज भी हर किसी का गला भर आता है, गाने का बोल कुछ इस तरह है- "मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, नासमझ लाया गम तो ये गम ही सही".

इरफान खान का लाइफ स्टाइल

फिल्म 'हासिल' के लिए इरफान खान को उस साल का 'बेस्ट विलेन' का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. उसके बाद इरफान ने 'लंचबॉक्स', 'गुंडे', 'हैदर', 'पीकू' और 'अंग्रेज़ी मीडियम' जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया. फिल्म 'पान सिंह तोमर' के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा गया. दर्शकों ने इरफान खान को बिल्लू बार्बर बनते हुए भी देखा. इरफान को मदारी बनते भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम थी, जो उनकी मौत से कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई थी. साल 2011 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मा​नित किया गया।

हॉलीवुड में भी बनाई अलग पहचान

इरफान खान का नाम बॉलीवुड के उन गिने-चुने एक्टर्स में शामिल है, जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी डंका बजाया. उन्होंने 'द नेमसेक, 'लाइफ ऑफ पाई', जुरासिक वर्ल्ड, 'स्लमडॉग मिलियनेयर', 'इन्फर्नो', 'द अमेजिंग स्पाइडर मैन' और 'ए माइटी हार्ट' जैसी हिट और लोकप्रिय फिल्मों में अपने हुनर का प्रदर्शन किया है. अपनी अद्भुत कलाकारी के दम पर ही उन्हें साल 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.