नई दिल्ली : मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर उसे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई (arms supplies in delhi-ncr) करने वाले एक तस्कर को स्पेशल सेल (delhi special cell) ने गिरफ्तार किया है. आरोपी कासिम के पास से 10 पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. आरोपी लगभग 15 सालों से अवैध हथियारों की तस्करी (illegal arms smuggling) में शामिल है. उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं. बीते तीन साल में वह दिल्ली एनसीआर में 500 से ज्यादा पिस्तौल बेच चुका है.





डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार अवैध हथियारों की तस्करी (illegal arms smuggling in delhi)) को लेकर दिल्ली एनसीआर में लगातार स्पेशल सेल की टीम काम कर रही है. इस दौरान उन्हें पता चला कि दिल्ली-एनसीआर में कुछ लोग मध्यप्रदेश के सेंधवा, खरगोन, धार और बुरहानपुर से हथियार लाकर बेच रहे हैं. आगे छानबीन में पुलिस को पता चला कि कासिम नामक युवक हथियारों की खेप को दिल्ली एनसीआर में सप्लाई (arms supplies in delhi-ncr) कर रहा है. लगभग दो महीने की कड़ी मशक्कत के बाद स्पेशल सेल को पता चला कि कासिम पुल प्रह्लाद पुर के पास रात के समय हथियार की डिलीवरी करने आएगा. इस जानकारी पर इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम ने मेहरौली बदरपुर रोड पर छापा मारकर कासिम को पकड़ लिया.

दिल्ली में हथियारों की तस्करी

आरोपी के पास मौजूद बैग से पुलिस को 7 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, तीन सिंगल शॉट पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसे लेकर आर्म्स एक्ट की नई धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस सेक्शन के तहत अपराध साबित होने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है. पूछताछ के दौरान आरोपी कासिम ने पुलिस को बताया कि वह मध्यप्रदेश के बड़वानी से हथियारों की खेप लेकर आता है. वह बीते 15 वर्षों से अवैध हथियारों की तस्करी में जुटा हुआ है. वह दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी एवं राजस्थान में भी हथियार सप्लाई करता है.

आरोपी ने पुलिस को बताया कि पहले वह 5 साल तक हथियारों की डिलीवरी का काम करता था. इस दौरान उसने अपना नेटवर्क बना लिया और वह खुद मध्य प्रदेश से हथियार खरीद कर उन्हें दिल्ली एनसीआर में बेचने लगा. 10 से 12 हजार रुपये में खरीदी गई पिस्तौल को वह 20 हजार रुपये में बदमाशों को बेचता था. आरोपी ने पुलिस को बताया है कि बीते 3 साल में वह 500 से ज्यादा पिस्तौल दिल्ली एनसीआर में बेच चुका है. उसके खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट के 5 मामले दर्ज हैं.

