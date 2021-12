नई दिल्ली : साउथ दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दो अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर (drug peddler) को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 56.7 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. उनके पास से एक कार भी बरामद की गयी. आरोपियों की पहचान मथुरा के राजेंद्र कुमार और विकासपुरी, दिल्ली के परविंदर के रूप में की गई है.





साउथ दिल्ली के डीसीपी बेनिता मेरी जेकर (South Delhi DCP Benita Marie Jaker) ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है. इसी बीच गश्त के दौरान स्पेशल स्टाफ की टीम को महरौली क्षेत्र में ड्रग की बड़ी खेप ले जा रही एक कार के बारे में सूचना मिली. जिसके बाद एसीपी विनोद नारंग ने स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया.

ड्रग पेडलर गिरफ्तार.



मित्तल उद्यान सड़क के पास ट्रैप लगाया गया. कुछ देर बाद एक कार आती दिखाई दी. संदेह हाेने पर कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक कार लेकर तेजी से भागने लगा. अलर्ट पुलिस ने कार में सवार लोगों को पकड़ लिया. कार की तलाशी लेने पर कार से 11 पैकेट गांजा बरामद हुए. इसका वजन 56.7 किलोग्राम था. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी ने खुलासा किया कि दो-तीन साल से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे.

विशाखापट्टनम से इस खेप को खरीदा था (Used to bring Ganja from Andhra Pradesh to Delhi) और इसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बेचने के लिए लाया था. फिलहाल टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.