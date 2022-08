नई दिल्ली: Confederation of All India Traders (CAT) ने शुक्रवार काे चांदनी चौक की मुख्य बाजारों में तिरंगा मार्च निकाली. चांदनी चौक बाजार में तिरंगा मार्च (tiranga march in chandni chowk) का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तथा कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने किया. मार्च लाल किले से शुरू होकर चांदनी चौक के प्रमुख बाजार से निकलता हुआ फतेहपुर चौक पर समाप्त हुई. इस तिरंगा मार्च में दिल्ली के प्रमुख व्यापारी संगठन जिनमें खासतौर पर पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए.

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani participate Chandni Chowk tiranga march) ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस अभियान ने पूरे विश्व को भारत की अखंडता और संप्रभुता का बड़ा संदेश दिया है. साथ ही साथ यह भी साबित कर दिया कि पूरा देश अपने राष्ट्र ध्वज के सम्मान में एकजुट है. उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान (har ghar tiranga abhiyan) के जरिये देश ने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वीर सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है. साथ ही आज भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों, विभिन्न सुरक्षा बलों तथा देश भर के पुलिसकर्मियों को यह बताया कि पूरा देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है.

चांदनी चौक से फतेहपुरी तक निकाली गयी तिरंगा मार्च .

उन्हाेंने कहा कि कैट ने इस अभियान से देश भर के व्यापारियों को जोड़ कर राष्ट्रभक्ति की एक मिसाल कायम की है. मार्च में दिल्ली कैट के प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा, सुभाष गोयल, सुरेश बिंदल, मुकेश सचदेवा, भगवान बंसल, अजय शर्मा, देवराज बवेजा, आशीष ग्रोवर, राजीव बत्रा आदि शामिल थे. तिरंगा मार्च बेहद ही भव्य एवं आकर्षक रूप से आयोजित किया गया था. सबसे आगे एक घुड़सवार दस्ता हाथ में तिरंगा लेकर चल रहा था. राजस्थानी कलाकारों का एक दल ढोल एवं नगाड़ों के साथ देशभक्ति के गीत गा रहा था.