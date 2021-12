नई दिल्ली: दिल्ली स्किल एवं एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (Delhi Skill and Entrepreneurship University) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है. विश्वविद्यालय में नए छात्रों के लिए तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम (Three Day Orientation Program at DSEU) आयोजित किए जा रहे हैं. डीएसईयू ने आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और कालकाजी से विधायक आतिशी ने छात्रों को संबोधित किया.





छात्रों को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia)ने कहा कि डिप्लोमा छात्रों के बारे में समग्र धारणा बदलने की जरूरत है. पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संसाधन एवं उद्योग जगत की आवश्यकताओं में भी काफी अंतर था. उन्होंने कहा कि डीएसईयू का उद्देश्य युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल व तकनीक सिखाने का अवसर प्रदान करना है जिससे कि वह नौकरी पा सकें या एक उद्यमी बन सकें.

वहीं कालकाजी से विधायक आतिशी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल शिक्षा को द्वितीय श्रेणी की शिक्षा के रूप में माना गया है. डीएसईयू का मुख्य उद्देश्य इस धारणा को बदलने की है. वहीं डीएसईयू की कुलपति प्रोफेसर निहारिका वोहरा (DSEU Vice Chancellor Professor Niharika Vohra)ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए क्लास हाइब्रिड मोड में शुरू (Class in Hybrid Mode at DSEU) की जाएंगी.