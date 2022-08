नई दिल्लीः दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पर कस्टम अधिकारियों ने 58 लाख से ज्यादा के गोल्ड ज्वेलरी के साथ छह भारतीय हवाई यात्रियों को गिरफ्तार किया है (six smugglers caught by customs at delhi airport). इनके पास से कुल 1250 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बरामद की गई है. कस्टम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रवीण कुमार बाली के अनुसार आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पहुंचे पर छह भारतीय हवाई यात्रियों के पास से काफी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किये गए (Six passengers arrested with gold igi).





संदिग्ध रुट के आधार पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पहुंचे छह भारतीय हवाई यात्रियों को उस वक़्त रोक कर पूछताछ की गई जब वो ग्रीन चैनल पार कर एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे थे. उनके लगेज की तलाशी में तो कस्टम की टीम को कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उनकी तलाशी ली गयी तो सभी के पास से गोल्ड के एक-एक कड़ा और एक-एक रिंग बरामद किया गया. जिसका कुल वजन 1250 ग्राम है. इसकी कीमत 58 लाख 26 हजार रुपये बताई जा रही है.

बरामद सात कड़े और सात रिंग को जांच में पकड़े जाने से बचने के लिए उस पर सिल्वर और ब्लैक कोटिंग चढ़ाई गयी थी. कस्टम की टीम ने बरामद गोल्ड को कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 110 के तहत जब्त करते हुए सभी हवाई यात्रियों को कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया है.