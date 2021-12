नई दिल्लीः उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर एसडीएम ने छापेमारी (Seelampur SDM raided) कर आठ सेक्स वर्कर (Eight sex workers caught in Salimpur) और पांच ग्राहकों (five customers found in salimpur sex racket)को किया गिरफ्तार किया है. एसडीएम ने घोंडा चौक स्थित शिव मंदिर गामडी रोड के पास एक मकान में छापेमारी कर रैकेट का खुलासा किया.



सीलमपुर के SDM शरत कुमार ने बताया कि गोंडा चौक शिव मंदिर गामडी रोड से शिकायत मिली थी कि गामडी रोड स्थित एक मकान में सेक्स रैकेट (sex racket in salimpu) चल रहा है. इससे इलाके के लोगाें काे काफी परेशानी हाे रही है. शिकायत के आधार पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस बल के साथ एसडीएम सीलमपुर ने छापेमारी की. सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर देह व्यापार में लिप्त आठ युवतियों और पांच पुरुषों ग्राहकाें (five customers found in salimpur sex racket) को गिरफ्तार किया है.

क्या कहा एसडीएम ने.

जिस मकान में यह रैकेट चल रहा था उसके मालिक से पूछताछ की जा रही है. महिलाओं का मेडिकल कराया जा रहा है. यह भी पता लगाय जा रहा है कि पकड़ाये लाेगाें की उम्र कितनी है.