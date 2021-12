नई दिल्लीः नजफगढ़ के सुरखपुर रोड सुंदर नगर मेन चौराहे के पास सड़क पर सीवर (Sewer water flowing on road in Najafgarh) का पानी बह रहा है. पानी बह कर (sewer water on the road) आसपास के कॉलोनियों और लोगों के घरों (Sewer water entered the houses) तक पहुंच रहा है. लोगों ने इसे लेकर सम्बंधित अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत की पर किसी ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है.



यहां बह रहे गंदे पानी की वजह से रोजाना सैकड़ों लोगों को कठिनाइयों (Trouble with sewer water ) का सामना करना पड़ रहा है. यहां से पैदल जाने वाले लोगों को गंदे पानी से आना-जाना पड़ता है. वहीं गाड़ियों को भी यहां से गुजरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. राहगीरों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां सड़क पर गड्ढा है और कहां मेन होल. इसकी बदबू लोगों को अलग परेशान हाे रही है.

वीडियाे में देखिये कैसे सड़काें पर बह रहा नाले का पानी.

यहां रह रहे लोगों ने बताया कि लगातार सीवर के पानी के बहने और जमा होने से मच्छर भी पनप रहे हैं. इस वजह से मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू-मलेरिया (Dengue-Malaria caused by water logging) होने की आशंका है. लोगों का कहना है कि पिछले तीन महीनों से ये समस्या बनी हुई हैं. लोगों की मांग है कि जल्द से इस समस्या पर ध्यान देते हुए इसे दूर किया जाए.



