नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम के होने वाले प्रमुख चुनावों को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव (BJP's bet in corporation elections) खेला है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) के स्कूलों पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में साइकिल बांटा (SDMC will give cycles to school children ) जाएगा. इसके मद्देनजर एसडीएमसी के द्वारा शुक्रवार काे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ऑन टेबल प्रस्ताव लाकर पारित भी कर दिया गया. इस पूरे प्रस्ताव को अब हाउस के अंदर पास किया. निगम में शासित बीजेपी की सरकार अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले निगम के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को साइकिल वितरित करेगी.

दक्षिण दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है. प्रस्ताव के अनुसार निगम के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में तीसरी कक्षा के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को नतीजे आने के बाद मेरिट के आधार पर कक्षा में पांच लड़के और पांच लड़कियों को साइकल निगम के द्वारा प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी. ताकि निगम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इन साइकिल्स को अगले दाे साल जब वह चौथी कक्षा ओर पांचवी कक्षा में जाएंगे तब भी इस्तेमाल कर सकें.

निगम के स्कूलों में बच्चों को साईकिल दी जाएगी.

निगम के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले में ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं और वह साइकल अफ़्फोर्ड नहीं कर सकते ऐसे में निगम के द्वारा अब मेरिट के आधार पर बच्चों को साइकिल (SDMC will give cycles to school children )दी जाएगी.स्टैंडिंग चेयरमैन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों में तीसरी कक्षा में लगभग एक लाख छात्र पढ़ रहे हैं. ऐसे में औसतन लगभग 5 से 6 बच्चों को निगम के द्वारा इस साल मेरिट के आधार पर साइकिल प्रोत्साहन के तौर पर दिये जाएंगे. उदाहरण के तौर पर एक क्लास में यदि 100 बच्चे हैं.तो उनमें से मेरिट के आधार पर टॉप 5 लड़कों और टॉप 5 लड़कियों को साइकिल दी जाएगी.

इस पूरी योजना का उद्देश्य निगम में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना है.साथ ही इस योजना से प्रेरित होकर निगम के स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों का एडमिशन करना है ताकि कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा से महरूम ना रह जाए. इस पूरी योजना को लेकर एसडीएमसी के ऊपर 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा. जिसे निगम स्वयं वहन करेगी साथ ही साथ इस पूरी योजना के तहत फरवरी माह के अंत या फिर मार्च महीने के पहले ही सप्ताह में बच्चों को मेरिट के आधार पर प्रोत्साहन के तौर पर साइकिलों का वितरण दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा किया जाएगा. बच्चों को वितरण करने के लिए साइकिल की खरीद को लेकर निगम के द्वारा जल्द ही ऑनलाइन ई टेंडर भी निकाला जाएगा.