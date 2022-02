नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत के रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार होने के मामले को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान आप और बीजेपी पार्षदों के बीच गाली-गलौज और हाथापाई की नौबत आ (Scuffle between AAP and BJP councilors in East Delhi Municipal Corporation meeting) गई.



दरअसल पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक में आज नेता सदन सतपाल सिंह की तरफ से गीता रावत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ( motion of condemnation against Geeta Rawat) लाया गया. नेता सदन सतपाल सिंह के निंदा प्रस्ताव पढ़ते ही आम आदमी पार्टी के पार्षद भड़क उठे और हंगामा करते हुए वेल में आकर सत्ता पक्ष के पार्षद से प्रस्ताव की कॉपी छीन कर हवा में उड़ा दी.



गीता रावत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर सदन में हंगामा

श्याम सुंदर अग्रवाल के बार बार समझाने के बावजूद आप पार्षद नहीं माने और मेयर के आसन पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे. मेयर के आदेश पर मार्शल ने आप पार्षदों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आप पार्षद मार्शल से भी उलझते दिखे. मेयर के बचाव में कई बीजेपी महिला पार्षद आसन पर पहुंची. इस दौरान बीजेपी और आप पार्षदों के बीच गाली गलौज, हाथापाई भी हुई.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक में हंगामा.

बीजेपी पार्षद अपर्णा गोयल ने बताया कि आप पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. गीता रावत के खिलाफ बैठक में नेता सदन ने निंदा प्रस्ताव पढ़ते ही आप पार्षद वेल में (Uproar in East Delhi Municipal Corporation meeting) आ गए. बीजेपी पार्षदों के हाथ से प्रस्ताव की कॉपी छीनकर उसे फाड़ दिया और सदन में उड़ाया, आप पार्षद यहीं नहीं रुके वह मेयर के आसन पर पहुंच गए और मेयर से प्रस्ताव की कॉपी छीनने की कोशिश की.