नई दिल्लीः दिन दहाड़े 17 लाख की सनसनीखेज लूट (Robbery case in Sarai Rohilla) के मामले का आखिरकार सरायरोहिल्ला थाना की पुलिस टीम ने खुलासा कर लिया है. इस मामले में दो आरोपियों (Two arrested in Sarai Rohilla robbery case) को गिरफ्तार किया गया है. जिनकी पहचान हिमांशु उर्फ लक्की और नीरज के रूप में हुई है. नीरज पर पहले से पुराने किसी भी मामले के बारे में पता नहीं चला है, जबकि हिमांशु पर देशबंधु गुप्ता रोड, पटेल नगर और भारत नगर थाने में मामले दर्ज हैं.



डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि लूट की वारदात 24 नवंबर को हुई थी. एक फैक्ट्री ओनर के यहां काम करने वाला उमेश कुमार 17 लाख 36 हजार कैश और छह लाख 25 हजार का चेक कलेक्ट करके निकला था. जैसे ही वह सराय रोहिल्ला फ्लाईओवर के पास ओल्ड रोहतक रोड पर पहुंचा, उसी दौरान उसकी स्कूटी को किसी दूसरे स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी. उमेश स्कूटी सहित सड़क पर गिर गया. जब तक वह सम्भल पता, उसी दौरान दूसरी स्कूटी पर दो और लड़के वहां पहुंचे और उसने उमेश से बैग लूट लिया. जिसमें कैश और चेक रखा हुआ था. वहां से सभी युवक फरार हो गए. पीड़ित उमेश कुमार स्कूटी का नंबर भी नोट नहीं कर पाया था.

पुलिस को सूचना मिलने पर लूट का मामला सराय रोहिल्ला थाना में दर्ज किया गया. एसीपी सराय रोहिल्ला राकेश त्यागी की देखरेख में एसएचओ शीशपाल, इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी, सब इंस्पेक्टर किरण पाल आदि की टीम बनाई गई. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई. साथ ही पीड़ित से भी पूछताछ करके बदमाशों के हुलिए के बारे में जानकारी ली गई. पुलिस काे वारदात में इस्तेमाल स्कूटी के लाल रंग के होने की जानकारी पीड़ित ने दी थी. उसके बाद पुलिस ने उस रूट को ट्रैक किया जिस रूट से पीड़ित कुचाघासी राम चांदनी चौक से वहां तक पहुंचा था. उसी रूट को ट्रैक करने के दौरान पुलिस को लाल रंग की स्कूटी इन्द्रलोक इलाके में लगे सीसीटीवी में नजर आई.



पुलिस ने 15 स्कूटी का नंबर शॉर्टलिस्ट किया. आखिरकार उस स्कूटी का पता चल गया, जो वारदात में इस्तेमाल की गयी थी. उस स्कूटी के बारे में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वह विष्णु गार्डन इलाके में रहने वाले एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है. पुलिस टीम ख्याला पहुंची और स्कूटी के ऑनर ने बताया कि 13 नवंबर को ही उसकी स्कूटी चोरी हो गई थी. उसके बाद पुलिस टीम की जांच वापस आकर वहीं पर अटक गई. उसके बाद पुलिस टीम ने फिर से रिवर्स में उस रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया (Robbery in Sarai Rohilla revealed by CCTV) जिससे पीड़ित निकला था. पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि पीड़ित जिस स्कूटी से जा रहा था, उस स्कूटी का पीछा दो और स्कूटी वाले कर रहे थे. उसमें से एक स्कूटी का नंबर और मिल गया.

जो जेजे कॉलोनी वजीरपुर में रहने वाली एक युवती के नाम पर रजिस्टर्ड थी. जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने 24 नवंबर को अपने एक जानकार को स्कूटी दी थी. पुलिस ने उस युवक का नंबर लिया उसका टेक्निकल सर्विलांस से जांच की तो पता चला कि वह मंगोलपुरी के रहने वाले एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है. जब पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह सिम लेकर अपने भतीजा को इस्तेमाल करने के लिए दिया था. पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर उसकी और विस्तृत जांच की तो एक नंबर पर पुलिस की जांच रूक गई. नंबर वजीरपुर के रहने वाले एक शख्स का था. उससे पूछताछ हुई तो आगे जाकर मामला खुला और इसमें नीरज को पुलिस ने पकड़ा. उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके साथ चार लोग और थे, जिन्होंने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद पुलिस ने नीरज के साथी हिमांशु को भी गिरफ्तार कर (Delhi Police caught accused of robbery) लिया. इनसे 70 हजार रुपये और लूटे गए रकम से खरीदे गए कपड़े, जैकेट और जूते भी बरामद कर लिये.