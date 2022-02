नई दिल्लीः रघुबीर नगर की मुख्य सड़कों के साथ बनी रेलिंग (Railing of roads in Raghubir Nagar) और पटरियों की हालत ऐसी है जो हर वक्त हादसों को दावत दे रही है. इस सड़क के बीचो-बीच बने डिवाइडर पर सुरक्षा की दृष्टि से बनी रेलिंग गायब हो चुकी है. नाले के ऊपर बने पुल पर (bridge over drain in Raghubir Nagar is unsafe) सुरक्षा की दृष्टि से ही रेलिंग और लोहे का जाल लगाया गया था उसका आधा से अधिक हिस्सा गायब हो चुका है. रेलिंग भी चोरी हो चुकी है.

इतना ही नहीं सड़क किनारे जो नालियां है वह भी जगह जगह खुली हुई हैं और उसमें गंदगी का अंबार लगा है. पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से ऐसे ही हालात हैं. कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता. लोग इस बदहाली के लिए संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी दोषी ठहरा रहे हैं.

रघुबीर नगर में सड़क किनारे ग्रिल जाल की चोरी

उनका कहना है कि दिल्ली सरकार भले ही दिल्ली में विकास के बड़े-बड़े दावे करती हो लेकिन उसकी असली हकीकत देखनी हो तो यहां के इलाके में देखें. वहीं इस मामले में बीजेपी नेता दिल्ली सरकार पर आराेप लगाते हुए कहते हैं कि दिल्ली सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है. भाजपा नेता नरेश चावला ने कहा कि यह समस्या पिछले कई सालों से यूं ही बनी हुई है. इस समस्या की तरफ सरकार या पीडब्ल्यूडी ध्यान नहीं दे रहा है.