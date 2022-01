नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली में भी चुनावी माहौल होता जा रहा है. दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क (Preparation for municipal elections in Delhi) कार्यक्रम तेज हो गया है. इस कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 27 बुध विहार में भाजपा निगम पार्षद गायत्री गर्ग द्वारा सड़कों का नामकरण (Road Naming in Delhi) किया गया.

इस अवसर पर उत्तर पश्चिमी जिला से भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे. साथ ही बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. इस दौरान अलग अलग मार्गों का नामकरण किया गया. इनका नाम शहीदों के नाम से रखा गया (Roads named after martyrs in Delhi's Budh Vihar) जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी शहीदों को याद करते रहे. इन मार्गों के नाम शाहिद भगतसिंह मार्ग, खाटू श्याम मंदिर मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग सरीखे नाम रखे गए.

बुध विहार में सड़कों का नामकरण.

स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़कों के नए नाम से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और उन्हें शहीदों के बारे में समझने का अवसर मिलेगा. आपको बता दें कि दिल्ली में निगम चुनाव को कुछ महीने ही शेष बचे हैं. ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधि अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में भाजपा निगम पार्षद द्वारा सड़कों के नामकरण के माध्यम से लोगों से जनसंपर्क बनाने का प्रयास किया गया.



