नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आश्वासन और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीट पीजी एडमिशन के मुद्दे को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन(FEMA) ने हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की है. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रोहन कृष्णन ने हड़ताल की समाप्ति की घोषणा करते हुए सभी रेजीडेंट डॉक्टर से ओपीडी सेवा एवं इमरजेंसी(OPD and emergency) सेवा तत्काल प्रभाव से शुरू करने की अपील की है.



डॉक्टर रोहन ने बताया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक रवैया(Positive approach of central govt.) से उन्हें भरोसा हुआ है कि उनकी मांग को आने वाले संभावित कोरोना की तीसरी लहर(Third wave of covid-19) को देखते हुए सरकार सतर्क है और अस्पतालों में मेन पावर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. ऐसे में नीट पीजी एडमिशन(NEET PG Admission) एक बड़ा कदम हो सकता है क्योंकि इससे डॉक्टरों का एक पूरा बैच अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर(Resident doctors association) के तौर पर काम करने के लिए उपलब्ध होगा.



उन्होंने आगे कहा कि दूसरी तरफ हम इन मांगों को लेकर गरीब मरीजों को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते इसलिए उनके हितों को सर्वोपरि रखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है. धरना प्रदर्शन फिलहाल टाल दिया गया है लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने-अपने विभाग में काम करते रहेंगे और इस दौरान विरोध के रूप में अपनी बांह पर काली पट्टी बांदकर ड्यूटी करेंगें.



डॉ रोहन ने बताया कि अगले 10 दिनों तक वह इस बात को देखेंगे और इंतजार करेंगे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तारीख तय की जाए. जिस दिन अंतिम फैसला लिया जाना है. अगर 10 दिन के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और इस बार भूख हड़ताल पर जाएंगे.

वहीं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन(Federation of resident doctors association) ने भी अगले एक सप्ताह के लिए हड़ताल वापस ले लिया है. एक सप्ताह बाद अगर इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई और नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू नहीं की गई तो फिर दोबारा हड़ताल शुरू करेंगे.

रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ली हड़ताल वापस

इस दौरान डॉ रोहन ने देशभर के तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रति अपना आभार प्रकट किया. जिन्होंने उनके कहने पर अपने-अपने अस्पतालों में ओपीडी सेवा एवं इमरजेंसी सेवाएं बंद रखी ताकि सरकार पर एक उचित दबाव बनाया जा सके. अच्छी बात यह है कि सरकार पर दबाव बना है और इस दिशा में सकारात्मक रवैया अपनाना शुरू कर दिया है.

