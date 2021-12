नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दाखिले की प्रक्रिया (admission in DU) चल रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन (delhi university ) ने आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया (Special drive to fill reserved category seats in du) था. स्पेशल ड्राइव के बाद भी स्नातक पाठ्यक्रम में कई कॉलेजों में आरक्षित श्रेणी की सीटें अब भी (Reserved category seats vacant in DU) खाली हैं.



स्पेशल ड्राइव के बाद भी सीटों के खाली रहने के संबंध में ईटीवी भारत ने रामानुजन कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज प्रोफेसर प्रखर से बात की. उन्होंने बताया कि स्पेशल ड्राइव में कटऑफ में करीब 10 फीसदी तक गिरावट की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी सहित कुछ पाठ्यक्रमों में सीटें खाली हैं.

आर्यभट्ट कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों में भी स्पेशल ड्राइव के तहत आरक्षित श्रेणी में कुछ ही सीटें भर सकी हैं. बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए 22 नवंबर से सत्र की शुरुआत हो गई है.

