नई दिल्ली : कोरोना के चलते बीते एक साल से ज़्यादा समय से भारतीय रेल (Indian railways) सिर्फ़ स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन कर रही थी. हाल ही में एक आदेश जारी कर सभी स्पेशल रेलगाड़ियों को पहले की तरह रूटीन गाड़ियां (operation of routine trains) बनाकर चलाने के लिए कहा गया है. इससे एक तरफ़ गाड़ियों के नाम और नंबर (Changes in the name and number of trains)में परिवर्तन होगा तो वहीं दूसरी तरफ़ किराये में भी अंतर आएगा. यूं तो सभी रेल यात्रियों को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन रेलवे से रोज़ाना सफ़र करने वालों को इसका सबसे अधिक फ़ायदा होगा.

दरअसल, दैनिक यात्री अक्सर मंथली पास बनवाकर पैसेंजर रेलगाड़ियों में बिना रिज़र्वेशन के सफ़र करते हैं. स्पेशल रेलगाड़ियों के टैग के चलते छोटे सफ़र के लिए ही इन यात्रियों को तीन-तीन गुना अधिक किराया देना पड़ रहा था. मसलन, दिल्ली से ग़ाज़ियाबाद के लिए आम दिनों में जहां 10 रुपये किराया लगता था तो वहीं इन दिनों ये किराया 30 रुपये था. इसी तरह अन्य रूटों पर भी किराए में भारी अंतर आएगा.



दिल्ली और आसपास के इलाक़ों से दिल्ली तक रोज़ाना हज़ारों दैनिक यात्री सफ़र करते हैं. इनके लिए कोरोना से पहले चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या सैकड़ों में थी. हालांकि जुलाई महीने में 59 रेलगाड़ियों को बहाल करने के साथ धीरे-धीरे अन्य रेलगाड़ियों को भी बहाल किया जा रहा है. रेलयात्रियों को समय और पैसे की बचत के हिसाब से रोज़ाना के लिए रेलयात्रा ही बेहतर लगती है, जो पिछले दिनों मुमकिन नहीं हो पा रहा था. ऐसे में लोग बसों और निजी वाहनों पर आश्रित थे.



दैनिक यात्री संघ के बालकृष्ण अमरसरिया कहते हैं कि इस फ़ैसले से दैनिक यात्रियों को फ़ायदा तो बेशक होगा, लेकिन रेलवे को अब पहले की तरह सभी गाड़ियां बहाल करने के विषय में सोचना होगा. पहले जितनी पैसेंजर गाड़ियां चलती थीं अब उसकी आधी भी नहीं चलती हैं. उन्होंने सरकार के इस फ़ैसले पर भी ख़ुशी जताई. (operation of routine trains)

उधर, रेल मंत्रालय के आदेश के बाद ज़ोनल रेलवे रेलगाड़ियों के नम्बर और संख्या में बदलाव (Changes in the name and number of trains) करने में लग गए हैं. उत्तर रेलवे अपनी 155 गाड़ियों के नम्बर बदल रही है. जैसे-जैसे ये बदलाव होते जाएंगे यात्रियों को किराए में छूट मिलेगी. दैनिक यात्रियों के मामले में अब यात्रियों के पास कम किराए में मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का भी विकल्प होगा.

