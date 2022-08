उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने डाले वोट, शाम को आएगा रिजल्ट

आज देश को नया उप राष्ट्रपति मिलने वाला है. मतदान सुबह 10 बजे से जारी है. चुनाव शाम पांच बजे तक होगा. एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच टक्कर है. वोटों की गिनती आज ही की जाएगी और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे.

पश्चिम बंगाल: चिनसुराह में टीएमसी विधायक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप

पश्चिम बंगाल में चुचुड़ा के खादीनामोड़ में भाजपा की रैली के दौरान तनाव की स्थिति बन गई. तृणमूल विधायक कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिंड़त हो गई. इसमें तृणमूल विधायक असित मजूमदार भी शामिल थे.

नई आबकारी नीति बनाने वाले 11 अधिकारियों को LG ने किया सस्पेंड

राजधानी दिल्ली में लागू नई आबकारी नीति(new excise policy) के कार्यान्वयन में गंभीर चूक को देखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी के खिलाफ निलंबन और प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को मंजूरी दे दी है.

LG ऑफिस की CBI जांच हो, सिसोदिया ने कहा- 48 घंटे पहले फैसला बदलकर कुछ लोगों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति (New Excise Policy) में दुकान बढ़ाने नहीं, बल्कि पूरी बराबरी पर दुकान बांटने का प्रस्ताव था. LG ने 2 बार पढ़कर नई नीति को मंजूरी दी थी. अचानक फैसला बदलकर कुछ दुकानदारों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया. इसकी CBI जांच हो.

एक्साइज पॉलिसी पर बीजेपी बोली, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आप नेता

दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी (Excise Policy) पर मनीष सिसोदिया के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) ने कहा कि एलजी ने अपने दायरे में रहते हुए और संविधान के नियमों का पालन करते हुए सभी फैसले लिए हैं.

न्यूज चैनलों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आराेप में दो रिपोर्टर गिरफ्तार

दाे कथित रिपोर्टर न्यूज चैनल के लिए काम करने के साथ ही प्लेसमेंट एजेंट का भी काम करता था. जॉब पोर्टल पर न्यूज चैनल में काम ढूंढ रहे लोगों का डेटा लेकर उन्हें काल कर अपने जाल में फंसाता था. चैनल में नौकरी दिलाने के नाम पर (Cheating in name of jobs in news channels) कमीशन के रूप में पांच हजार से 70 हजार रुपये तक ठग लिया करता था.



शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पैराेल पर तिहाड़ से बाहर आये हत्यारे ने दाेस्त का गला काटा

12 साल बाद पैराेल पर जेल से बाहर आये हत्या के दाेषी ने शराब नहीं पिलाने पर दोस्त का गला काट (friend throat slit not paying money for liquor Delhi) दिया. आईपी स्टेट इलाके में हुई इस वारदात में घायल शख्स को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने आरोपी विक्रांत को (Murder convicted) गिरफ्तार कर लिया है. 2009 में हुए हत्याकांड में उसे अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना रखी है. मई 2021 में वह पैरोल पर जेल से निकला था.



वीडियो वायरलः नोएडा में पेड़ लगाने को लेकर बीजेपी नेता ने महिला को दिया धक्का

नोएडा में घर के सामने पेड़ लगाने से रोकने पर कथित बीजेपी नेता (BJP Leader) ने महिला से बदसलूकी कर दी. इसके बाद महिलाओं ने जमकर हंगामा किया. मामला सेक्टर 93b के ओमैक्स सोसाइटी (Omaxe Society) का है. इसका वीडियो भी सामने आया है.



गाजियाबादः प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने कर दी बेटे की हत्या, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

गाजियाबाद(Ghaziabad) के मोदीनगर इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कथित रूप से अपने बेटे की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी महिला और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.



नहा रही एक युवती का वीडियो बना रहे युवक ने पकडे़ जाने पर कर ली आत्महत्या

नोएडा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. नहा रही एक युवती का वीडियो बना रहे युवक (Young man making a video of a girl taking a bath) ने पकडे़ जाने की डर से आत्महत्या कर ली है. पुलिस मकान मालिक और युवती के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.