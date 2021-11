नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली सहित देश भर में महंगाई चरम पर है. एक तरफ जहां पेट्रोल-डीजल (Prices of Diesel-Petrol) के रेट 100 के पार हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के रेट भी आसमान छू रहे हैं. सब्जियों में सबसे ज्यादा महंगा (Price of Vegetables) टमाटर जो अपने रंग (Tomato) के अनुसार 100 रुपये किलो पर लाल हो रहा है, तो वहीं मटर, भिंडी और परवल भी 90 और 100 के बीच में बिक रहे हैं, जिससे एक तरफ जहां आम लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी विक्रेता कम हो रही बिक्री से परेशान हैं.



तस्वीरें साउथ वेस्ट दिल्ली की सबसे पुरानी डाबड़ी मंडी (Old Dabri Mandi) की हैं. यहां हर तरह की सब्जियां भरी पड़ी हैं, लेकिन ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं. सब्जियों, खास तौर पर टमाटर, मटर की कीमत 100 रुपये किलो पहुंचने से लोगों को सब्जियों की खपत कीमत के अनुसार करने पर मजबूर कर दिया है.



मंडी के दुकानदारों ने बताया कि डीजल-पेट्रोल के बढ़ती कीमतों (Prices of Diesel-Petrol) और बेवक्त बहुत ज्यादा बारिश होने से इस बार टमाटर और अन्य सब्जियों के पैदावार पर काफी असर पड़ा है. कम उपज होने की वजह से तो कीमतें बढ़ी ही हैं, ऊपर से कर्नाटक, इंदौर, नासिक और राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों से इनके आने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत खर्च हो रहा है. इस कारण टमाटर, मटर, भिंडी सहित अन्य सब्जियां भी महंगी हो गई है.

शतक लगा रही सब्जियों की कीमत (Price of Vegetables) की वजह से लोगों को रसोई के बजट को सोच कर बनाना पड़ रहा है. इसलिए लोग कम सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं. पहले जहां मध्यमवर्गीय परिवार एक बार मे ढाई किलो टमाटर, सहित कम से कम आधे-आधे किलो सब्जियों की खरीदारी करता था वहीं आज लोग आधे और पाव किलो खरीदारी करने को मजबूर हैं.



