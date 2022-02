नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने संसद में बजट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण को सभी जिला कांग्रेस कमेटियों में बड़ी स्क्रीन लगाकर देखा गया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन (Delhi Pradesh Congress Committee Office Rajiv Bhawan) में बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित मीडिया कमेटी के चैयरमेन पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल, जिला अध्यक्ष जावेद मिर्जा, वरयाम कौर, डा. नरेश कुमार, परवेज आलम सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाषण काे लाइव देखा.



दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि संसद में बजट के बाद भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाया है. किस तरह भाजपा ने गरीबों के हक को मारकर बजट काे पूंजीपतियों मित्रों को समर्पित कर (Rahul said the budget is for the capitalists) दिया और देश को दो हिस्सों में बांट दिया है. एक अमीरों का जिन्हें पानी, बिजली की कोई जरूरत नहीं है. दूसरा गरीबों और पिछड़ों का, जिन्हें रोजगार व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की जरूरत है. वर्ष 2022-23 के बजट के बाद पूरा देश अपने को ठगा हुआ (Rahul said nothing for the poor in the budget) महसूस कर रहा है.

इसे भी पढ़ेंः लोकसभा में राहुल का मोदी-शाह पर तीखा हमला, बताया- 'किंग' की तरह कर रहे शासन

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हिन्दुस्तान में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है. अपने भाषण में राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार को देश के कई गंभीर मुद्दों पर घेरा. अनिल चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में बताया कि पिछले साल तीन करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया है. देश का एमएसएमई सहित संगठित और असंगठित क्षेत्र से जुड़े गरीब देशवासी बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि सभी जिला कांग्रेस कमेटियों में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद में दिए गए राहुल गांधी के भाषण को ध्यानपूर्ववक सुना. राहुल के दिए गए संदेश को दिल्ली में जन-जन तक पहुचाएंगे.