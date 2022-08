नई दिल्ली: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निवास पर सीबीआई की छापेमारी (CBI raid at Manish Sisodias house) को लेकर आम आदमी पार्टी का हमला जारी है. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि मोदी बनाम कौन? पंजाब विधानसभा चुनाव की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया है केजरीवाल.

राघव बोले, जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन (who is alternative of modi), आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल. मोदी बनाम केजरीवाल एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर बन चुका है. अरविंद केजरीवाल विकल्प बनते जा रहे हैं. आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाले राजनीतिक शक्ति का नाम है आम आदमी पार्टी और आज इस जनसमर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल की प्रसिद्धि को देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं.

उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर हमारे नेताओं पर लगा दिया है. उनका एक ही मकसद है केजरीवाल को खत्म करो. केजरीवाल को फिनिश करो. यही मकसद है. यह कोई इत्तेफाक नहीं है यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के पहले पन्ने पर मनीष सिसोदिया की फोटो छपी है. दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पहुंच जाती है. लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल का अखबार पढ़ा होगा और आज सीबीआई रेड करने पहुंच गई (CBI raid at Manish Sisodias house).





पीएम को रातभर चिंता रहती है कैसे सीएम केजरीवाल को रोका जाएः

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हो रही सीबीआई की रेड (CBI raid at Manish Sisodias house) पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापे का मकसद शराब नीति नहीं, बल्कि सीएम केजरीवाल और उनके 'शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल' को रोकना है (Sanjay Singh opposes CBI raid). दिल्ली और पंजाब की जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में फैल रही है. इसीलिए पीएम को रातभर चिंता रहती है कैसे सीएम केजरीवाल को रोका जाए(who is alternative of modi).

संजय सिंह ने कहा, पीएम समझ लें अरविंद केजरीवाल अब रुकने वाले नहीं हैं. दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल आगे बढ़ता रहेगा. शराब नीति मुद्दा होता तो आज गुजरात में भी भाजपा नेताओं द्वारा जहरीली शराब बनाने की जांच होती. क्या इनके खिलाफ सीबीआई, ईडी जांच हुई? अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अख़बार जो मोदी सरकार के बारे में छापता था कि कोरोना से लाखों की मृत्यु हुई. वही अखबार कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है. पीएम मोदी को देश के साथ खुश होना चाहिए की पूरी दुनिया में दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है.



संजय सिंह ने कहा कि दाे दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का अभियान शुरू किया है. जिसके समर्थन में देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है. देश में लगातार अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है और चुनाव में जीत रहे हैं. एक के बाद दूसरे और तीसरे राज्य में पहुंच रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है. दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति से परेशान होकर पीएम नरेंद्र मोदी को रात में नींद नहीं आती.