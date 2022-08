नई दिल्लीः वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले दाे वर्षाें में लाेग पर्व त्याेहार धूमधाम से नहीं मना सके थे. इस साल लाेग धूमधाम से सभी त्याेहार मना रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद 18 और 19 अगस्त को देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की तैयारी है (Janmashtami in Delhi). जन्माष्टमी काे लेकर राजधानी दिल्ली में दुकानें सजने लगी हैं (Shops on Janmashtami in Delhi ).



दिल्ली में फूलों का दामों में तेजी है (price of flowers on janmashtami). गाजीपुर फूल मंडी में इसकी कीमत तीन गुनी तक तक महंगी हो गई है. जन्माष्टमी में सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गेंदा, गुलाब और गुलदावरी के फूलों के दामों में तेजी है. गाजीपुर फूल मंडी के कारोबारियों ने ईटीवी भारत से बताया कि जन्माष्टमी में सजावट के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है. जिस वजह से फूलों की मांग बढ़ गई है. फूलों के दाम में भारी उछाल देखा जा रहा है.

दिल्ली में जन्माष्टमी मनाने की तैयारी

इसे भी पढ़ेंः मनोवांछित फल देने वाले जन्माष्टमी के दिन भोग के लिए ऐसे बनाएं खीर, पंजीरी का Janmashtami Prasad

आम दिनों में 30 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला देसी गुलाब 100 रुपए किलो बिक रहा है. गुलदावरी 50 से 60 रुपए प्रतिकिलो तक मिल जाती थी, लेकिन अभी 200 प्रतिकिलो तक बिक रही है. गुलदावरी की खपत को देखते हुए महाराष्ट्र से भी गुलदावरी लाया जा रहा है. 10 से 50 रुपए बिकने वाला गेंदा फूल 50 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है. साथ ही 150 से 200 रुपए प्रति कोड़ी (20 माला) बिकने वाला गेंदा फूलों की माला 300 रुपए प्रति कोड़ी बिक रही है. इसके अलावा अलग-अलग फूलों से मिलाकर बनाई गई माला भी दोगुने दामों पर बिक रही है.

फूल की माला तैयार करती महिलाएं.