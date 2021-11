नई दिल्ली : राजधानी में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध (crime against women and child) बढ़ने के कारणों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे प्रजा फाउंडेशन (praja foundation) द्वारा किये गए हैं. उनका दावा है कि ऐसे मामलों की जांच के लिए जहां पुलिसकर्मियों की संख्या (number of policemen in delhi) कम है तो वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं. देरी से मिलने वाले न्याय की वजह भी ऐसे अपराधों के बढ़ने का एक बड़ा कारण है.



प्रजा फाउंडेशन ने गुरुवार को दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट कार्ड (delhi police report card) जारी किया. इस मौके पर उनके डाटा एवं रिसर्च विंग के प्रमुख योगेश मिश्रा (head of data and research wing Yogesh Mishra) ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराध बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण है. इनमें सबसे बड़ा कारण जांच अधिकारियों की कमी है. थाने में ऐसे मामलों की जांच करने वाले पुलिसकर्मियों खासतौर से सब इंस्पेक्टर की संख्या 20 फीसदी कम होने के चलते इसमें लंबा समय लगता है. दूसरा बड़ा कारण लंबी न्यायिक प्रक्रिया है. पॉक्सो के मामले में एक साल के भीतर ट्रायल पूरा होना चाहिए लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा होता नहीं है.

जानिए दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्यों बढ़ रहे अपराध.

तीसरा बड़ा कारण पुलिस अधिकारियों का छोटा कार्यकाल (short tenure of police officers) है. प्रत्येक पोस्ट के लिए दो साल की अवधि के लिए पुलिस अधिकारी को तैनात करने का नियम है. लेकिन ऐसा देखने में आता है कि कमिश्नर या डीसीपी को 6 माह से एक साल की अवधि के लिए ही लगाया जाता है. ऐसे में अधिकारी को कुछ महीने उस जगह के बारे में समझने में ही लग जाते हैं. जब तक वह सेटल होकर काम करने की स्थिति में आता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है. उनकी यह प्रमुख मांग भी रही है कि पुलिस अधिकारियों की तैनाती कम से कम दो साल के लिए होनी चाहिए. चौथा बड़ा कारण कानून व्यवस्था एवं जांच को अलग करना है. इसे लेकर नए पुलिस कमिश्नर ने कदम उठाए हैं जिससे सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है.

योगेश मिश्रा के अनुसार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस रिफार्म को लागू करना चाहिए. उन्होंने देखा है कि दिल्ली के सांसद राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से सोचते हैं. लेकिन वह महिला एवं बच्चों के अपराध को लेकर संसद में सवाल नहीं पूछते हैं. योगेश के अनुसार पुलिस को ऐसे अपराधों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि इनमें कमी आ सके. इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग (community policing) को बढ़ाने की आवश्यकता है. उनका मानना है कि अगर यह सुधार दिल्ली पुलिस द्वारा किये जाते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली में लोग सुरक्षित महसूस करेंगे.

कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े



- 99 फीसदी महिलाओं एवं बच्चों के मामले 2020 के अदालत में चल रहे हैं.



- 92 फीसदी अपहरण के मामले 6 से 18 साल के बच्चों के हैं.



- 42 फीसदी दुष्कर्म के मामले छोटे बच्चों के साथ हुए हैं.



- 94 फीसदी पॉक्सो केस छोटी बच्चियों के साथ हुए हैं.



- 94 फीसदी से ज्यादा पॉक्सो के आरोपी बच्चों के परिचित हैं.



- 20 फीसदी जांच अधिकारियों की दिल्ली पुलिस में है कमी.



- 58 फीसदी महिला अपराध एवं 56 फीसदी बच्चों के अपराध में जांच है लंबित