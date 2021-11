नई दिल्ली: 40 वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (India International Trade Fair) में 14 नवंबर से 18 नवंबर तक बिजनेस डेज (Business days) का आयोजन किया गया है. जिसमें बिहार के गया से महिलाएं एक सोलर सिस्टम से चलने वाला चूल्हा लेकर आई हैं, जो न केवल महंगे सिलेंडर से निजात दिलाएगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में चूल्हा जलाने से जो प्रदूषण होता है उससे भी राहत दिलाएगा.



खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक हजार तक पहुंच गए हैं, जिसके चलते गृहणियां इस बढ़ती महंगाई से लगातार परेशान है, लेकिन बिहार के गया से जे वायर्स कंपनी के साथ से महिलाओं ने इसका एक अनोखा जुगाड़ निकाला है, जिसमें महिलाएं एक सोलर सिस्टम (Solar System Stove) से चार्ज होने वाला चूल्हा लेकर आई है. दिल्ली के ट्रेड फेयर में सरकार के सरस आजीविका पवेलियन में लगे स्टाल पर मौजूद नीतू देवी ने बताया सोलर सिस्टम से चार्ज होने वाला एक चूल्हा बनाया है, जिसके साथ एक बैटरी, तीन एलईडी लाइट और कंट्रोलर है.

उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाना ज्यादा पसंद करती हैं, महिलाओं का मानना है कि गैस चूल्हे पर खाना आसानी से और जल्दी पक जाता है. महंगाई के जमाने में लोग सिलेंडर भी नहीं भरवा पाते इसीलिए उन्होंने यह चूल्हा बनाया है, जिसमें चूहे की तरह लकड़ी भी जलाई जा सकेगी, लेकिन इससे न तो धुंआ होगा और न ही सेहत को कोई नुकसान होगा, क्योंकि इस चूल्हे के स्टोव में एक फैन लगाया गया है जो कि बैटरी से कनेक्ट होगा और लकड़ी रखते ही वह ऑन हो जाएगा. यह धुएं को कंट्रोल करेगा और खाना बनाते समय धुआं नहीं होगा. वहीं उन्होंने बताया कि यह चूल्हा सोलर सिस्टम से चलेगा, जिससे कि रात में भी आसानी से खाना बनाया जा सकता है. इसके साथ तीन एलईडी लाइटें भी दी जा रही है.

जीविका वूमेन इनीशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सलूशन प्राइवेट लिमिटेड (Jeevika Women Initiative for Renewable Energy and Solution Pvt Ltd) की ओर महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है. इसी कड़ी में कंपनी अपने प्रोजेक्ट से अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ रही है. इसके तहत कुल 25 महिला उद्यमियों का चयन किया गया है जो बिहार के औरंगाबाद, पूर्णिया, चंपारण, नवादा आदि से हैं. ये वही महिलाएं हैं जो कि अपने घरों का भी काम करती हैं अपने परिवार को भी संभालती हैं. कंपनी में ट्रेनिंग लेकर प्रोडक्ट बना रही है. एलईडी बल्ब, सोलर सिस्टम की मदद से चलने वाला चूल्हा, लेम्प लाइट आदि शामिल है.