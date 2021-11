नई दिल्ली: पटेल नगर में घर के बाहर खेल रहे तीन साल के दो बच्चे गुरुवार शाम अचानक लापता (two children missing from Patel Nagar ) हो गए. परिजनों ने जब इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन बच्चों को कुछ ही देर में बलजीत नगर (Missing children found in Baljit Nagar) में तलाश लिया. दोनों बच्चों को उनके परिवार को सौंप दिया गया है.





डीसीपी श्वेता चौहान के अनुसार 25 नवंबर की शाम पटेल नगर थाने में दो महिलाएं शिकायत करने पहुंची. साधना और रेशमा नामक इन महिलाओं ने बताया कि उनके बच्चे तीन साल के हैं. दोनों बच्चे शाम के समय घर के बाहर खेल रहे थे. खेलते समय घर के पास से वह लापता हो गए. दाे घंटे से बच्चों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका है. उनकी शिकायत पर तुरंत पटेल नगर थाने के एएसआई सुनील शर्मा, हरमीत और सिपाही नीरज की टीम ने बच्चों की तलाश शुरू की.



पुलिस टीम ने इनके घर के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला. इनकी मदद से पुलिस टीम बलजीत नगर और प्रेम नगर इलाके में बच्चों की तलाश करने पहुंची. रात लगभग 8:30 बजे ये दोनों बच्चे पुलिस को बलजीत नगर (Missing children found in Baljit Nagar) में मिल गए. पुलिस टीम ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन दोनों बच्चों को उनके परिवार को सौंप दिया है.