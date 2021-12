नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी 13 दिसंबर काे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे. इस माैके काे दिल्ली में भी ऐतिहासिक बनाने के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा ने तैयारी कर रखी है. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे दिव्य काशी, भव्य काशी (Divya Kashi Bhavya Kashi) की संज्ञा दी है. इस कार्यक्रम काे के लिए दिल्ली बीजेपी ने जगह-जगह 295 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा (PM's program to be shown on LED screen in Delhi) रखी है.

13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी के विकास कार्यो के उद्घाटन (PM to inaugurate Kashi Vishwanath Corridor) कार्यक्रम को लाइव इन सभी 295 जगहाें पर भव्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली बीजेपी के द्वारा किया जाएगा. कल नाै दिसंबर से दिल्ली बीजेपी राजधानी में जगह-जगह प्रभात फेरियां (Delhi BJP will take out Prabhat Pheris) निकालेगी. लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी.

भाजपा की तैयारी की जानकारी देते प्रदेश अध्यक्ष.

इसे भी पढ़ेंः संगठनात्मक कार्यों पर दिसंबर में जोर देगी बीजेपी, कोर और अनुशासन कमेटी की होगी बैठक!

10,11 और 12 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में बीजेपी शासित निगमों के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी मंदिरों शिवालयों में विशेष तौर पर साफ सफाई की जाएगी. साथ ही राजधानी दिल्ली में रुके हुए साधु, संतों और समाजसेवियों जिनकी संख्या पांच साै के आसपास हैं, उन सभी की शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री तक दिल्ली बीजेपी के द्वारा पहुंचायी जाएगी.

इसे भी पढ़ेंः पीएम मोदी की वाराणसी यात्रा, सभी भाजपा शासित राज्यों के CM करेंगे सुशासन पर मंथन



पूरे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विशेष तौर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का ध्यान रखा जाएगा. इस बात की जानकारी दिल्ली बीजेपी के महामंत्री कुलदीप सिंह चहल ने दी है. कुलजीत सिंह चहल ने यह भी बताया कि पूरे कार्यक्रम को लेकर लोगों का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 295 बड़ी एलईडी स्क्रीन दिल्ली बीजेपी के द्वारा लगाई जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न आरडब्ल्यूए और समाजसेवी संगठनों के द्वारा भी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी.