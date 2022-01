नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं. इस वजह से राजधानी दिल्ली के हालात चिंताजनक बने हुए हैं. इस बीच कोरोना से होने वाली माैत के आंकड़ो में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है. बीते तीन से चार दिनों में लगभग 40 से ज्यादा लोगों की माैत कोरोना से हो चुकी है. जहां सात जनवरी को पांच लोगों की कोरोना से माैत हुई थी, वहीं आठ जनवरी को 16 और नाै जनवरी को 19 लोगों की माैत हाे गयी. इनका अंतिम संस्कार राजधानी दिल्ली में किया गया है.

कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार को लेकर दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने संबंधित विभागों को विशेष तौर पर निर्देश जारी किए हैं. तीनों नगर निगमों ने श्मशान घाटों पर कुछ प्लेटफार्म भी कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व कर दिए (Platform reserve for the last rites of the dead from Corona) हैं. सभी क्रिमिनेशन सेंटर्स पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भली-भांति तरीके से हो इसके मद्देनजर भी निर्देश जारी कर दिए (Guidelines for the last rites of the dead from Corona) गए हैं. सिर्फ 20 लोगों को ही क्रिमिनेशन सेंटर पर शामिल होने की इजाजत दी जा रही है. सोशल डिस्टेंस का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य है.

साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान से बातचीत.



एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि जनवरी माह में निगम के अंतर्गत आने वाले सभी क्रिमिनेशन सेंटर (Delhi Municipal Corporation's cremation ground) पर हालात सामान्य थे. लेकिन सात जनवरी के बाद कोरोना से मृत लाेगाें के अंतिम संस्कार की संख्या बढ़ गई. इसको देखते हुए निगमों के द्वारा सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. दिल्ली के दोनों बड़े श्मशान घाट निगमबोध घाट और पंजाबी बाग शमशान घाट पर कोरोना मरीजों के लिए अलग से प्लेटफार्म को भी रिजर्व कर दिए गए है.

साथ ही साथ कोरोना मरीजो का अंतिम संस्कार करने आने वाले उनके परिजनों को किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो इसको लेकर भी निगम के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं.निगम के द्वारा श्मशान घाट पर प्लेटफार्म की एबिलिटी को लेकर बकायदा अपनी वेबसाइट पर भी जानकारी दी जा रही है. साथ ही अब लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी श्मशान घाट में में कितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं. वर्तमान हालातों को देखते हुए निगम के द्वारा अपने क्रिमिनेशन सेंटर पर प्लेटफार्म की संख्या को अभी अधिक संख्या में नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन जरूरत पड़ने पर सभी श्मशान घाटों के संचालकों को तैयार रहने के लिए निगम के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सराय काले खां पंजाबी बाग निगमबोध घाट पर सभी जगह जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रभाव से प्लेटफार्म की संख्या को बढ़ाया जाएगा.

साथ ही साथ निगमबोध घाट पर सभी छह सीएनजी प्लेटफार्म को शुरू कर दिया गया है. संबंधित अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दे दिए गए हैं कि इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कोरोना मरीजों के परिजनों को अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े.जबकि क्रिमिनेशन सेंटर पर सभी प्रकार जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहे इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए. निगमों के अंतर्गत आने वाले सभी क्रीमेशन सेंटर मुनादी के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा.



क्रिमिनेशन ग्राउंड से संबंधित तथ्यः

श्मशान घाटों की जानकारी निगमों की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लोगों को आसानी से जानकारी मिल सकेगी कि कौन से श्मशान घाट पर कितने प्लेटफॉर्म उपलब्ध है.

दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कुल नाै श्मशान घाट आते हैं. जिस पर फिलहाल 450 प्लेटफार्म बनाकर तैयार हैं

सराय काले खान क्रिमिनेशन ग्राउंड पर सबसे ज्यादा प्लेटफार्म 151 है.

दूसरा नंबर में पंजाबी बाग क्रिमिनेशन ग्राउंड पर 71 प्लेटफार्म है

नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत 12 क्रिमिनेशन सेंटर आते हैं.

नॉर्थ एमसीडी में निगमबोध घाट, इंद्रपुरी,पंचकुइयां रोड, संत नगर, बेरी वाला बाग, वजीरपुर जेजे कॉलोनी, पश्चिम विहार क्रिमिनेशन ग्राउंड, हैदरपुर क्रीमेशन ग्राउंड, मंगोलपुरी क्रिमिनेशन ग्राउंड, मंगोलपुरी कब्रिस्तान और मंगोलपुरी ब्यूरियल ग्राउंड आता है.

निगमबोध घाट में सभी छह सीएनजी प्लेटफार्म को शुरू कर दिया गया है, पंजाबी बाग में भी चारों सीएनजी प्लेटफार्म चल रहे हैं.





साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान ने बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि राजधानी दिल्ली के अंदर हालात अभी काबू में है और निगम हालातों के ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं. कोरोना संक्रमण के भले ही राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हो लेकिन लोग कोरोना से रिकवर भी जल्दी हो रहे हैं साथ ही बड़ी संख्या में लोग होम आइसोलेशन में है. जबकि निगम अस्पतालों के अंदर तैयारियां पूरी है. निगम के द्वारा अपने क्रिमिनेशन सेंटर पर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

पंजाबी बाग द्वारका समेत कुछ अन्य जगहों पर स्थित निगम के अंतर्गत आने वाले क्रिमिनेशन सेंटर पर प्लेटफॉर्म भी रिजर्व कर दिए गए हैं. अभी फिलहाल हालात काबू में है अगर आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो निगम के द्वारा अपने अंतर्गत आने वाले क्रिमिनेशन सेंटर पर प्लेटफार्म की संख्या को बढ़ाया भी जाएगा.