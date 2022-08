नई दिल्ली : आईटीओ पर स्थित शहीदी पार्क (Shaheedi Park at ITO) के एक बड़े हिस्से को एमसीडी के वेस्ट टू आर्ट पार्क (Waste to Art Park) की तर्ज पर डेवलप कर रही है. पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों की लगभग 12 प्रतिमाओं (12 statues of freedom fighters) को स्क्रैप यानी कबाड़ का प्रयोग कर बनाया जाएगा. इस पूरे पार्क को सजाने संवारने और कबाड़ से कंचन का रूप देने के लिए लगभग 200 टन स्क्रैप का प्रयोग किया जाएगा, जो गाड़ियों और अन्य चीजों का होगा. पार्क में आने वाले लोगों को कारगिल युद्ध की झलकियां भी कबाड़ के माध्यम से बनायी गयी आकृतियों के जरिए दिखाई जाएगी. एमसीडी के द्वारा 4.5 एकड़ के क्षेत्र में पार्क को डेवलप किया जा रहा है, जिसे आजादी में 75वें वर्ष के उपलक्ष्य (75th year of independence) में अमृत महोत्सव पार्क (Amrit Mahotsav Park) की संज्ञा दी गई है.

एकीकृत स्वरूप में आ चुकी एमसीडी के द्वारा राजधानी दिल्ली को हरा-भरा बनाने के मद्देनजर चल रहे विशेष अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है. जिसे आगामी दिनों में विस्तृत रूप देकर ओर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. इसी कड़ी में एमसीडी के द्वारा दिल्ली को सजाने संवारने के मद्देनजर प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा है. इसमें अब दिल्ली के तीसरे 'वेस्ट टू आर्ट पार्क' को लेकर काम किया जाना शुरू हो चुका है.

अमृत महोत्सव पार्क बनाने का प्लान

2023 के गणतंत्र दिवस से तक तैयार

अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार निगम के द्वारा इस प्रोजेक्ट को 2023 के गणतंत्र दिवस से तक तैयार कर जनता को समर्पित किया जा सकता है. बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित शहीदी पार्क में प्रोजेक्ट पर काम कराया जाना शुरू हो चुका है. जिसका उपराज्यपाल द्वारा बकायदा शिलान्यास भी कर दिया गया है. इस पार्क को आजादी का अमृत महोत्सव पार्क की संज्ञा निगम के द्वारा दी गई है.

कहा जा रहा है कि लगभग 4.5 एकड़ में फैले शहीदी पार्क के अंदर वेस्ट टू आर्ट थीम पर विकसित किए जा रहे इस पार्क को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित किया जाएगा.जिसमें मॉडर्न गैलरी एग्जीबिशन के लिए अलग से जगह भी बनाई जाएगी. इस पूरे पार्क के माध्यम से देश की आजादी के इतिहास को भी दर्शाने का प्रयास निगम के द्वारा किया जाएगा. निगम के द्वारा एक वॉटर फाउंटेन पार्क के बीचोबीच तैयार किया जाएगा, जिसके लिए काम किया जाना शुरु हो चुका है.

एमसीडी के द्वारा बनाया गया वेस्ट टू आर्ट पार्क

जानकारी के मुताबिक एमसीडी के द्वारा शहीदी पार्क में तैयार किए जा रहे 'वेस्ट टू आर्ट पार्क' थीम पर बेस्ड इस पार्क के प्रोजेक्ट पर निगम के द्वारा 16.5 करोड रुपए की लागत आने का अनुमान जताया गया है. वहीं इस पार्क को सजाने संवारने के लिए 200 टन स्क्रैप का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें पुरानी खराब हो चुकी गाड़ियां, बिजली के खंभे,पाइप आयरन रोड और अन्य चीज़े शामिल होंगी.

इन स्थानों पर पहले से हैं दो पार्क

एमसीडी के द्वारा राजधानी दिल्ली में वेस्ट टू आर्ट थीम के आधार पर विकसित किए जाने वाला यह तीसरा पार्क है. इससे पहले एमसीडी के द्वारा दिल्ली में सराय काले खां में वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण किया गया था, जिसमें विश्व की 7 अनमोल धरोहरों के रेप्लिका बनाए गए है. साथ ही इस पार्क के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों की लगभग 12 प्रतिमाओं को भी स्क्रैप से तैयार किया जाएगा. इसी तरह पंजाबी बाग में एमसीडी ने भारत दर्शन पार्क इसी तरह विकसित कर बनाया है, जिसमें देश की 28 धरोहरों की रेप्लिका बनाई गयी है. यह दोनों पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है. इसी तरह अब वेस्ट टू आर्ट पर बेस्ड तीसरे पार्क बनाने की एमसीडी के द्वारा तैयारी की जा रही है.

पंजाबी बाग में एमसीडी का भारत दर्शन पार्क

शहीदे आजम भगत सिंह से कनेक्शन

आईटीओ का शहीदी पार्क वही पार्क है, जिसमें शहीदे आजम भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ असेंबली में बम फेंककर बहरी हो चुकी अंग्रेजी सरकार को जगाने की प्लानिंग की थी. इस दृश्य को भी स्क्रैप से बनाकर दर्शाया जाएगा. साथ ही कारगिल युद्ध की झांकियों के भी प्रतिरूप इसी पार्क में आपको देखने को मिलेंगे. वहीं 1857 के सैनिक विद्रोह को लेकर भी एक अलग से गैलरी इस पार्क में बनाई जाएगी. जिसके साथ काकोरी कांड ओर होमरूल आंदोलन की गैलरी भी होगी. इन सभी गैलरी स्कोर तैयार करने में तकरीबन 200 से ज्यादा स्क्रैप का इस्तेमाल एमसीडी के द्वारा किया जाएगा. जिसे एमसीडी के 29 स्टोर पर कलेक्ट किया जा चुका है.