नई दिल्ली: देशभर में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona in delhi) चल रही है. हालांकि, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कुछ हद तक नियंत्रण (corona reduce in Delhi) में हैं. लेकिन काेराेना से बचाव काे लेकर दिल्ली में टीकाकरण अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

इसी के मद्देनजर दिल्ली के रोहिणी में आप कार्यकर्ता बॉबी सहगल ने एक अनोखी पहल शुरू की है. इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण के लिए घर से लाने और पहुंचान की सुविधा (Pick up and drop facility to elderly for Vaccination in Rohini) दी. दरअसल दिल्ली के रोहिणी इलाके में आप नेता बॉबी सहगल द्वारा समय समय पर लोगों की सुविधा के लिहाज से टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है.

बुजुर्गों को पिक अप एंड ड्रॉप की सुविधा

इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बॉबी सहगल द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर बुजुर्गों को घर से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान करते हुए इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (emergency response vehicle) की शुरुआत की. इस सुविधा के जरिए उन सभी लोगों को टारगेट किया गया जो वृद्धावस्था के कारण घर से निकल पाने में असमर्थ हैं. आपको बता दें कि इसका उद्देश्य था कि जो लोग किसी कारणवश घर से नहीं निकल पाते हैं, या जो वरिष्ठ नागरिक घर में अकेले ही रहते हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा सके.

इस सुविधा के बाद बुजुर्गों में भी भारी उत्साह देखने को मिला. इस बाबत बॉबी सहगल ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कई बार देखा गया कि कुछ बुजुर्ग दंपती वैक्सीनेशन कैंप तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं जिसको देखते हुए यह पहल की गई है.