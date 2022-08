नई दिल्ली: तेल कंपनियों ने शुक्रवार यानी 5 अगस्त 2022 के लिए पेट्रोल-डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं. आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो जनता के लिए राहत की बात है. दिल्ली में आज एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है. बता दें कि पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से ही तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 21 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं. (New Rates of Petrol and Diesel)

वहीं बात NCR की करें को वहां पेट्रोल-डीजल के दाम में उतार-चढ़ाव देखा गया. नोएडा में पेट्रोल 96.57 रुपये प्रति लीटर तो वहीं डीजल 90.14 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. गाजियाबाद में पेट्रोल 96.58 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.75 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. जबकि गुरुग्राम में पेट्रोल 96.89 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं अलवर में पेट्रोल 109.57 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.68 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

शहर पेट्रोल डीजल दिल्ली ₹96.72 ₹89.62 नोएडा ₹96.57 ₹90.14 गाजियाबाद ₹96.58 ₹89.75 गुरुग्राम ₹96.89 ₹89.76 अलवर ₹109.57 ₹94.68

बात देश के अन्य तीन महानगरों की करें तो मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल 102.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.34 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. जबकि कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. (New Rates of Petrol and Diesel)

शहर पेट्रोल डीजल मुंबई ₹106.31 ₹94.27 चेन्नई ₹102.75 ₹94.34 कोलकाता ₹106.03 ₹92.76

गौरतलब है कि 21 मई को सरकार ने पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई थी. इस फैसले के बाद से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 8.69 रुपये और डीजल की कीमत में 7.05 रुपये प्रति लीटर सस्ती हुई है. फिलहाल रेट में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला है. ऐसे में महंगाई के बोझ से दबे आम जनता के लिए ये राहत की बात है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें थर्ड पार्टी द्वारा ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. किसी भी शहर की कीमतों में अंतर मिलने पर ETV Bharat उत्तरदायी नहीं है.