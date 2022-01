नई दिल्लीः तिमारपुर इलाका बदहाल (Problems in Timarpur ) है. यहां की सड़कें टूटी हुई (Timarpur roads broken) हैं. बड़े-बड़े गड्ढे बने हैं. सड़क पर जगह-जगह पानी लगा रहता है. पानी की निकासी का रास्ता नहीं है. लोगों को इसी गंदगी के बीच से आना जाना पड़ता है. बीते साल करंट लगने से तीन लोगों की मौत भी हो गई थी, लेकिन तब भी इलाके के प्रतिनिधि लोगों के बीच संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए भी नहीं आए.

इलाके के लोगाें में अपने प्रतिनिधियों के इस रवैये से नाराजगी (People of Timarpur were angry with public representatives)है. ईटीवी भारत की टीम ने तिमारपुर विधानसभा के बदहाल तिमारपुर वार्ड के हालात पर इलाके के लोगों से बात की ताे लोगों ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आएंगे (Preparation for Delhi Municipal Corporation elections) तो उनका बहिष्कार किया जाएगा. उनसे पहले विकास कार्य को लेकर सवाल जवाब होंगे.

तिमारपुर विधानसभा के तिमारपुर वार्ड से निगम पार्षद अमरलता सांगवान हैं, जिन्होंने निगम चुनाव से महज कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी छाेड़कर भाजपा का दामन थाम लिया.विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे हैं. लोगों ने बताया कि निगम पार्षद से लेकर संसद मनोज तिवारी तक सभी के जानकारी में इलाके के हालात है, कोई भी प्रतिनिधि क्षेत्र में काम कराने की नीयत से नहीं आया. जितने होर्डिंग ओर बोर्ड इलाके में पार्टियों के लगे हुए हैं उतने पैसों से तो विकास कार्य भी कराए जा सकते थे.

