नई दिल्लीः भाटी माइंस के लाेगाें ने शनिवार काे पादरी की गिरफ्तारी की मांग (Demand for arrest of priest) काे लेकर संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी पादरी पर धर्मांतरण करने का आराेप लगा रहे थे. भाटी माइंस गांव के लोगों ने बताया कि पादरी पिछले कई सालों से गांव में आ रहे हैं. कई लोगों का धर्मांतरण भी करवा चुके हैं.

गांव के लोगों का आराेप था कि वह गरीब लोगाें को बहला-फुसलाकर कहता था कि ईसाई धर्म अपनाने (Allegations of conversion on priest in Delhi ) पर हम आपको सारी सुविधा देंगे. लोगों का कहना था कि पादरी के खिलाफ कार्रवाई (Demand for arrest of priest) की जानी चाहिए. बता दें कि केमलाेन कल्याण टेट नामक पादरी ने 25 फरवरी काे मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र के भाटी माइंस इलाके में अपने साथ मारपीट किये जाने का आराेप लगाया था.

पादरी को गिरफ्तार करने की मांग करते लाेग.

इसे भी पढ़ेंः दिल्ली में धर्मांतरण के आराेप में पादरी की पिटाई, प्राथमिकी दर्ज

मामले में उन्हाेंने पुलिस से शिकायत की थी. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. दिल्ली पुलिस ने पादरी की शिकायत के बारे में बताया कि उन्हें कुछ मोबाइल फुटेज मिले हैं. इसमें पादरी भीड़ के बीच में खड़े हैं. पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर वहां मौजूद लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही है.हालांकि पादरी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.