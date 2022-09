नई दिल्लीः बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर के निर्माणाधीन मकान की छत पर खतरनाक विषैला कोबरा सांप मिला है (Cobra found in Keshav Nagar). यहां काम करने वाले मजदूर बाल बाल बच गए. बिल्डिंग निर्माण के लिए लाए गए पत्थरों के बीच में इंडियन इसप्रैक्टिकल कोबरा छिपा था. गली के लोगों ने एनजीओ से संपर्क कर कोबरा सांप को पकड़वाया. काेबार मिलने के बाद गली में डर का माहौल (Panic due to cobra found in Keshav Nagar).

वीडियाे में देखिये केशव नगर में कैसे पकड़ा गया काेबारा.

गली के कुछ लोगों ने बायोडायवर्सिटी के जानेमने साइंटिस्ट फैयाज खुस्सर से संपर्क किया, जिन्होंने एनिमल्स सेविंग पर काम कर रही एक एनजीओ के कर्मचारी को केशव नगर मौके पर भेजा, जहां उन्होंने इस खतरनाक सांप को पकड़कर लोगों को सुरक्षित किया. सांप काे पकड़ने वाले विशेषज्ञ ने बताया कि यह कोई मामूली सांप नहीं था. इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं. यह बेहद खतरनाक होता है. अगर किसी को काट ले तो उसका बचना बेहद मुश्किल हो सकता है. जैसे ही कोबरा होने की जानकारी लोगों को मिली पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है (Panic due to cobra found in Keshav Nagar). अब घर के आस पास जाने से भी लोग डर रहे हैं.

भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है किंग कोबरा

दुनिया में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में किंग कोबरा का नाम आता है. किंग कोबरा भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है. इसके डसने के आधे घंटे के भीतर इंसान की मौत हो सकती है. किंग कोबरा को 'नाग' भी कहते हैं. भारत में सांप काटने से सबसे ज्यादा मौत का मामला कोबरा के डसने से सामने आता है. किंग कोबरा में कार्डियोटॉक्सिन और सिनौप्टिक न्यूरोटॉक्सीन (Cardiotoxin and Synoptic Neurotoxins) नामक जहर पाया जाता है.

कोबरा सांप के डसते ही बॉडी का न्यूरो सिस्टम काम करना बंद कर देता है. इसके बाद इंसान को लकवा मार जाता है. किंग कोबरा का जहर इतना खतरनाक होता है कि इससे आंखों की रोशनी चली जाती है. कोबरा सांप की लंबाई एक से डेढ़ मीटर तक होती है. कोबरा परिवार में 300 प्रकार के सांप होते हैं. इनका जहर सीधे इंसान के तंत्रिका तंत्र पर असर करता है. जैसे ही कोबरा सांप इंसान को डसता है, वैसे ही इंसान का फेफड़ा और दिल काम करना बंद कर देता है. इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है.